Главная   /   Лента новостей
08:52, 14 августа 2025

Эвакуированы жильцы многоквартирного дома в Таганроге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шесть человек размещены в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам.

Как писал "Кавказский узел", 15 жильцов многоэтажки в Майкопе вынуждены были остаться в пунктах временного размещения после того, как пожар повредил около 30 квартир.

Плита перекрытия обрушилась в жилом доме в Таганроге Ростовской области, на месте обрушения введен режим ЧС. Из дома эвакуированы 40 жильцов, большинство из них отправились к родственникам, шестеро - в пункт временного размещения.

"В одной из квартир дома на улице Октябрьской, 44 Б произошло обрушение плиты перекрытия… Пострадавших нет", - написала в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, около полуночи в подвале под квартирой разрушилась перегородка, из-за чего произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия. По всему зданию образовались трещины. Дом имеет два крыла, в которых живут 40 человек. После аварии в поврежденной части отключили водоснабжение и подачу газа.

Напомним, что 13 августа жителям 16-этажного дома в Волгограде, на который упали обломки БПЛА, власти разрешили вернуться в квартиры, 

