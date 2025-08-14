Эвакуированы жильцы многоквартирного дома в Таганроге
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Шесть человек размещены в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам.
Как писал "Кавказский узел", 15 жильцов многоэтажки в Майкопе вынуждены были остаться в пунктах временного размещения после того, как пожар повредил около 30 квартир.
Плита перекрытия обрушилась в жилом доме в Таганроге Ростовской области, на месте обрушения введен режим ЧС. Из дома эвакуированы 40 жильцов, большинство из них отправились к родственникам, шестеро - в пункт временного размещения.
"В одной из квартир дома на улице Октябрьской, 44 Б произошло обрушение плиты перекрытия… Пострадавших нет", - написала в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, около полуночи в подвале под квартирой разрушилась перегородка, из-за чего произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия. По всему зданию образовались трещины. Дом имеет два крыла, в которых живут 40 человек. После аварии в поврежденной части отключили водоснабжение и подачу газа.
Напомним, что 13 августа жителям 16-этажного дома в Волгограде, на который упали обломки БПЛА, власти разрешили вернуться в квартиры,
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.