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10:18, 3 августа 2025

Пикет российского активиста в Ереване привлек внимание полиции

Пикет Александра Шерченкова. Ереван, 2 августа 2025 года. Кадр видео RusNews https://t.me/rusnews/73351

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Александр Шерченков провел около российского посольства в Армении пикет в поддержку Михаила Кулькова, осужденного в России по делу о террористическом сообществе "Сеть"*. Акция вызвала у ереванских полицейских вопросы к пикетчику.

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков регулярно проводит перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, которых он считает несправедливо осужденными. Так, 26 июля он провел пикет в поддержку Алексея Рожкова, осужденного в Екатеринбурге за попытку поджога военкомата.

12 июля Шерченков провел пикет в поддержку Андрея Чернова, осужденного по делу  "Сети"*. 5 июля он проводил пикет в поддержку Дмитрия Пчелинцева, осужденного по тому же делу.

2 августа Александр Шерченков провел около посольства России в Ереване одиночный пикет в поддержку Михаила Кулькова, осужденного по делу "Сети", сообщает RusNews.

К Шерченкову подошли полицейские. "Спросили, в поддержку кого он вышел на пикет и сколько времени собирается стоять. После чего активист продолжил акцию", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны Шерченков с плакатом "Свободу Михаилу Кулькову" и сотрудник полиции перед ним. Неподалеку стоит женщина, а мимо пикетчика идут, не останавливаясь, прохожие.

Александр Шерченков - активист и анархист, который и в 2024 году проводил одиночные пикеты напротив посольства России в Армении. Он прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии, так как многократно выходил с плакатом с пацифистским призывом, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media.

В феврале 2020 года суд в Пензе признал семерых человек виновными в организации террористического сообщества "Сеть"* и участии в нем. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет, сообщило 10 февраля 2020 года РБК.

Обвинение строилось на признательных показаниях, данных обвиняемыми во время следствия. По утверждению обвиняемых, признания были результатом пыток. О следах пыток говорили их родственники и правозащитники, видевшие их в СИЗО. В суде все обвиняемые отказались от признания вины, говорится в публикации.

По версии ФСБ и засекреченных свидетелей, подсудимые намеревались во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году с помощью взрывов "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки" и устроить вооруженный мятеж, сообщил 10 февраля 2020 года "Коммерсант".

Тбилиси. Фото: Vladimer Shioshvili https://commons.wikimedia.org Правозащитники сочли Южный Кавказ ненадежным убежищем для россиян

Напомним, в конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них – граждане России.

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* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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