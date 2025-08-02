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21:56, 2 августа 2025

Участники акций протеста в Грузии призвали к освобождению политзаключенным

Сбор участников акции в Батуми. Скриншот фото Publika от 02.08.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1512557743477104&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России).

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Протестующие у парламента Грузии на 248-й день непрерывных акций перекрыли движение по проспекту Руставели. Шествие прошло по центру Батуми, его участники также выразили поддержку арестованным за участие в акциях протеста, в том числе журналистке Мзие Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел",1 августа, на 247-й день непрерывных протестов, активисты в Батуми собрались сегодня у суда, где завершается процесс по делу Мзии Амаглобели, а участники акции в Тбилиси  перекрыли движение по проспекту Руставели. 

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Протестующие сегодня, в 248-й день протестов, перекрыли движение у парламента Грузии. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов, освобождения политзаключенных и курса на вступление в Евросоюз, сообщила Publika.

Массовая акция проходит сегодня в Батуми. Перед ее началом родные арестованных за участие в протестах распространяли газету "Письма политзаключенных гражданам Грузии", говорится в другой публикации.

Члены различных политических партий, представители неправительственных организаций и гражданские активисты организовали марш протеста в Батуми. Они прошли к Дому правительства Аджарии, где ежедневно проходят митинги. Они выразили солидарность с задержанными во время протестных акций и потребовали освобождения задержанных. Звучат лозунги: "Свободу узникам режима", "Нет незаконной власти", передает "Интерпрессньюс".

К акции протеста также присоединились члены семей молодых людей, задержанных во время проевропейского митинга в Тбилиси, и семья Мзии Амаглобели, основательницы изданий "Батумелеби" и "Нетгазети".

Участники митинга посетили офисы изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" в знак солидарности. Они выразили поддержку коллегам Мзии Амаглобели. Они также отметили, что Мзия Амаглобели является узницей режима.

Мзии Амаглобели грозит до семи лет лишения свободы по обвинению в нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому журналистка дала пощечину. На заседании суда 14 июля она объяснила, что перед этим силовик подверг ее бесчеловечному обращению в помещении полиции: по словам Амаглобели, пощечина была "импульсивной реакцией на унизительное обращение", при этом она не сожалеет о сделанном. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

"Мы будем бороться до конца, за европейское будущее Грузии. Мы собираемся у Дома правительства Аджарии уже почти 250 дней, грузины не сломлены и продолжают беспрерывно протестовать", — заявил один из участников протеста.

Возле Дома правительства Аджарии и Конституционного суда Грузии мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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