Боец из Камышина убит в военной операции

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Андрей Далиденок убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1235 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1234 бойцов из Волгоградской области.

Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО.

В военной операции убит камышанин Андрей Далиденок, сообщила 3 июля в своем телеграм-канале администрация города. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1235 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.