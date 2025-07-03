×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:32, 3 июля 2025

Пользователи Telegram призвали опубликовать результаты анализа воды и песка в Анапе

Пляж в Джемете. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Маковозовы" от 02.07.25, https://t.me/makovozovy/39881

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мазут на пляже в Новороссийске результатом стал разлива с панамского судна, загрязнение не имеет отношения к аварии в Керченском проливе, указал оперштаб. Этот разлив не стал причиной закрытия пляжей, подчеркнули комментаторы, призвав опубликовать данные исследования воды и песка в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", на пляже "Нептун" в Новороссийске обнаружены камни, испачканные мазутом. Местные власти отчитались, что они собраны и вывезены на утилизацию. 

Как писал "Кавказский узел", 25 июня власти рапортовали, что новых выбросов мазута на берегу моря в Анапе не обнаружено шестой день подряд. 27 июня власти предупредили, что к отдыхающим, которые посещают опасные зоны в Анапе, несмотря на запрет, могут применяться штрафы. 

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Оперштаб Краснодарского края назвал фейком сообщения о том, что в Новороссийске на пляжах обнаружили мазут с затонувших из-за аварии в Керченском проливе танкеров, который ранее «выбрасывало» на побережье Анапы и Темрюкского района. "По сообщению Росприроднадзора, 20 июня 2025 года в порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки иностранного судна под флагом Панамы. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение акватории на площади более 35 тысяч квадратных метров. Причиной стал выход из строя судового оборудования и недостаточный контроль со стороны экипажа. Вред, причиненный морской среде, оценен более чем в 14 миллионов рублей. Компания возместила ущерб добровольно", - говорится в сообщении.

Последствия разлива в акватории порта  ликвидировали спасатели, установив боновые заграждения и убрав биосорбентом остаточные пятна, которые невозможно было удалить механическим способом. "Обнаруженные нефтепродукты – остаточные следы этой аварии и никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года", - подчеркивается в Telegram-канале оперштаба.

Блогеры указали, что власти, публикуя сообщения Роспотребнадзора о закрытии пляжей Анапы и Темрюкского района, не приводят конкретных цифр. При этом мазут в Новороссийске не стал поводом для закрытия курорта и  "Роспотребнадзор не имеет вопросов", - написал блогер Юрий Озаровский.

 "Очень хотелось бы объективной картины. Чтобы, наконец, Роспотребнадзор опубликовал результаты проведённых и проводимых проб. Кстати, граждане имеют законное право знать об этом. И чем дольше нет объективной информации, тем больше поводов для домыслов и крайнего недоумения, когда смотришь такие видео", - отметил он, комментируя видео о мазуте на пляже в Новороссийске.

""Секретные" протоколы испытаний проб моря покажите, пожалуйста, с подписями и печатями", - поддержал блогер Макс Анапский. Он призвал власти честно описать ситуацию. "Может быть есть опасения из-за выбросов из текущих корыт на дне моря, то можно так и сказать, что из-за них боимся открывать", - отметил он в своем Telegram-канале.

"Необходимы реальные официальные документы этих проб. С конкретными цифрами и подписями лиц, кто и где их конкретно проводил", - написала Есения в Telegram-канале ПВА, комментируя слова Анапского.

Ранее Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Судебный процесс. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
03:59, 3 июля 2025
Житель Кубани получил срок по делу о госизмене
Житель Краснодарского края Федор Валько после избиения. Фото: https://t.me/no_torture/3590
02:52, 3 июля 2025
Прокуратура требует ужесточить приговор силовикам по делу Валько
Побережье Анапы. Вид на отель "Золотая бухта". Скриншот фото с сайта Booking.com? https://www.booking.com/hotel/ru/zolotaya-buhta-anapa.ru.html?aid=357027&label=yan104jc-1DCAsowgFCFHpvbG90YXlhLWJ1aHRhLWFuYXBhSAlYA2ipAYgBAZgBIbgBF8gBDNgBA-gBAYgCAagCA7gCyrWWwwbAAgHSAiQwNzk1YjBkZi0wMmFhLTQ2NzgtODI5My1lZDcyODY3MDVjYTLYAgTgAgE&sid=60d6ae9fc20b1b4e68b76e1e2a82fcc3&dist=0&keep_landing=1&sb_price_type=total&type=total&force_referer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fimages%2Fsearch%3Ffrom%3Dtabbar%26img_url%3Dhttps%253A%252F%252Fpriroda.club%252Fuploads%252Fposts%252F2022-01%252F1643398006_6-priroda-club-p-plyazh-zolotaya-bukhta-anapa-priroda-krasi-6.jpg%26lr%3D222%26pos%3D0%26rpt%3Dsimage%26text%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D1%258C%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8
22:25, 2 июля 2025
Отели Анапы заполнены на 30% после разлива мазута
Татьяна Пименова. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Татьяной Пименовой.
05:50, 2 июля 2025
Суд узаконил отказ признать многодетную семью туапсинцев потерпевшей
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
03 июля 2025, 13:38
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
03 июля 2025, 06:52
Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше