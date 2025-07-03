Пользователи Telegram призвали опубликовать результаты анализа воды и песка в Анапе

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Мазут на пляже в Новороссийске результатом стал разлива с панамского судна, загрязнение не имеет отношения к аварии в Керченском проливе, указал оперштаб. Этот разлив не стал причиной закрытия пляжей, подчеркнули комментаторы, призвав опубликовать данные исследования воды и песка в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", на пляже "Нептун" в Новороссийске обнаружены камни, испачканные мазутом. Местные власти отчитались, что они собраны и вывезены на утилизацию.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня власти рапортовали, что новых выбросов мазута на берегу моря в Анапе не обнаружено шестой день подряд. 27 июня власти предупредили, что к отдыхающим, которые посещают опасные зоны в Анапе, несмотря на запрет, могут применяться штрафы.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Оперштаб Краснодарского края назвал фейком сообщения о том, что в Новороссийске на пляжах обнаружили мазут с затонувших из-за аварии в Керченском проливе танкеров, который ранее «выбрасывало» на побережье Анапы и Темрюкского района. "По сообщению Росприроднадзора, 20 июня 2025 года в порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов во время бункеровки иностранного судна под флагом Панамы. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали загрязнение акватории на площади более 35 тысяч квадратных метров. Причиной стал выход из строя судового оборудования и недостаточный контроль со стороны экипажа. Вред, причиненный морской среде, оценен более чем в 14 миллионов рублей. Компания возместила ущерб добровольно", - говорится в сообщении.

Последствия разлива в акватории порта ликвидировали спасатели, установив боновые заграждения и убрав биосорбентом остаточные пятна, которые невозможно было удалить механическим способом. "Обнаруженные нефтепродукты – остаточные следы этой аварии и никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года", - подчеркивается в Telegram-канале оперштаба.

Блогеры указали, что власти, публикуя сообщения Роспотребнадзора о закрытии пляжей Анапы и Темрюкского района, не приводят конкретных цифр. При этом мазут в Новороссийске не стал поводом для закрытия курорта и "Роспотребнадзор не имеет вопросов", - написал блогер Юрий Озаровский.

"Очень хотелось бы объективной картины. Чтобы, наконец, Роспотребнадзор опубликовал результаты проведённых и проводимых проб. Кстати, граждане имеют законное право знать об этом. И чем дольше нет объективной информации, тем больше поводов для домыслов и крайнего недоумения, когда смотришь такие видео", - отметил он, комментируя видео о мазуте на пляже в Новороссийске.

""Секретные" протоколы испытаний проб моря покажите, пожалуйста, с подписями и печатями", - поддержал блогер Макс Анапский. Он призвал власти честно описать ситуацию. "Может быть есть опасения из-за выбросов из текущих корыт на дне моря, то можно так и сказать, что из-за них боимся открывать", - отметил он в своем Telegram-канале.

"Необходимы реальные официальные документы этих проб. С конкретными цифрами и подписями лиц, кто и где их конкретно проводил", - написала Есения в Telegram-канале ПВА, комментируя слова Анапского.

Ранее Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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