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04:50, 2 июля 2025

Нагавкин сообщил о нарушении прав заключенных в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Игорь Нагавкин сообщил о нарушениях прав заключенных в колонии-поселении Урюпинска. Речь идет об отсутствии медицинской помощи, ограничении на пользование книгам из библиотеки и необоснованных унизительных обысках.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. Адвокат и правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Нагавкина в колонии-поселении. Суд принял к рассмотрению административный иск, в котором Нагавкин обжалует семь наложенных на него взысканий. В мае Нагавкин попросил прокурора дать оценку оскорблениям, которым он подвергся со стороны замначальника колонии.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. Подробности о деле Нагавкина собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Сестра правозащитника Игоря Нагавкина передала 1 июля в распоряжение корреспондента «Кавказского узла» письмо брата с жалобой, направленной на имя прокурора Волгоградской области по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях. Нагавкин просит прокуратуру провести проверку в отношении сотрудников колонии-поселения, где он отбывает наказание, которые, по словам правозащитника, нарушают права заключенных, содержащихся в ШИЗО. Так, по данным Нагавкина, вновь прибывшие «своим ходом» осужденные после длительного алкогольного запоя» помещаются в ШИЗО «по безопасности». У них в камерах изолятора начинаются галлюцинации и истерика.

Таким образом жизнь и здоровье осужденных подвергаются опасности

«Они себя очень громко ведут, в том числе и ночью, так как у них начинается психоз. Они нуждаются в помощи квалифицированных врачей и госпитализации в наркологический центр для оказания им помощи, но их держат в камере ШИЗО. Врач-терапевт, которая не имеет лицензии врача-нарколога и психиатра, назначает им лечение. Таким образом жизнь и здоровье осужденных подвергаются опасности», - предупредил правозащитник.

Нагавкин отметил, что шумные соседи нарушают покой других содержащихся в ШИЗО заключенных и днем, и ночью. «Но вы во время своего посещения колонии-поселения никогда не обращаете на это беззаконие никакого внимания», - обратился к прокурору Нагавкин.

Он также сообщил о том, что 23 июня сотрудники учреждения вновь подвергли его унизительному полному внеплановому обыску с полным раздеванием. Во время обыска проводился осмотр тела Нагавкина «под предлогом, что запрещенные предметы, которые не были обнаружены». «Также администрация [колонии] незаконно нарушает права содержащихся в ШИЗО заключенных на пользование книгами из библиотеки, выдавая их всего на полтора часа с 14-00 до 15-30 часов, что противоречит пункту 538 ПВР (правил внутреннего распорядка)», - сообщил прокурору Нагавкин.

Правозащитник рассказал и о том, что 25 марта в колонию-поселение поступило определение судьи Ковалевой Е.В., составленное ею 24 марта по делу Нагавкина. Этот документ руководство колонии должно было передать Нагавкину. «Но мне оно не было вручено. И я его получил только в мае после запроса в суд», - выразил свое возмущение Нагавкин.

Его постоянно подвергают этим унизительным обыскам с раздеванием

«Я не знаю, как ему помочь. Он в пыточных условиях. Его постоянно подвергают этим унизительным обыскам с раздеванием. Передачки, в том числе лекарства, невозможны, приехать на свидание невозможно. Телефонные разговоры тоже недоступны. Общаемся через письма, которые часто приходят с опозданием. К омбудсмену обращалась - ответа от него пока нет. Просто издеваются над братом. Сидит в ШИЗО с ноября 2024 года непрерывно - выпустят и в тот же день обратно в изолятор сажают», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра Нагавкина Наталья Шишлина.

В жалобе Нагавкина могут быть обнаружены факты нарушения прав заключенных, считает защитник Нагавкина, правозащитник Валентин Богдан.

Он не в том положении сейчас, чтобы представлять интересы других лиц

«Его сведения требуют (прокурорской) проверки. Вопрос тут в том, как написать жалобу, так как прокурор на нее может отреагировать формально и в результате меры (реагирования) приняты не будут. Тем более то, что касается защиты прав алкоголиков и наркоманов - ну они легко могут включить "заднюю", и тогда Игорь вновь окажется крайним. Он не в том положении сейчас, чтобы представлять интересы других лиц. Увы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если данные, изложенные в жалобе Игоря Нагавкина, подтвердятся, то речь идет о нарушении требований Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (N 323-ФЗ) и Уголовно-исполнительного кодекса РФ, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

Так, согласно пункта 3 статьи 26 указанного юристом закона (права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде лишения свободы), заключенные «имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций». Делается это за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Согласно пункта 3 статьи 101 УИК РФ (Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы) «администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных».

В особых случаях возможны дисциплинарные взыскания в отношении провинившихся сотрудников исправительного учреждения

«Выявить нарушения прав заключенных на медпомощь могут надзорные органы. В данном случае - прокуратура, а затем по результатам прокурорской проверки вмешаться может и Росздравнадзор. В этом случае надзорные органы отправляют начальнику колонии предписания для устранения выявленных проверкой нарушений. В особых случаях возможны дисциплинарные взыскания в отношении провинившихся сотрудников исправительного учреждения», - рассказал юрист.

Если же нарушения прав заключенных приведут к тяжким последствиям для их здоровья или к их смерти, могут быть возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников учреждениях, отметил Иващенко. «Например, если следствие посчитает, что смерть заключенного наступила по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения сотрудником колонии своих профессиональных обязанностей, то, согласно части 2 статьи 109 УК РФ, может последовать наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на тот же срок. Если же несколько заключенных отправятся по вине сотрудника колонии в мир иной, то лишение свободы для него увеличится на срок до четырех лет», - сообщил Сергей Иващенко.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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