Мусульмане Краснодарского края назвали нерешаемой проблему с местами для намаза

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В Краснодаре нет официальной мечети, молельные дома подвергаются давлению и верующие вынуждены совершать намаз в кафе, на заправках, рассказали мусульмане Краснодарского края. По их мнению, это проявление дискриминации мусульман.

Как писал "Кавказский узел", по информации правоохранителей, в Краснодаре с нарушениями работала молельная комната в СНТ на улице Западной, на ее лидера составлены административные протоколы по статье о незаконной миссионерской деятельности. Кроме того, нелегальные места "мусульманских культовых обрядов" были обнаружены в станице Варениковской в Крымском районе, в хуторе Хорине, поселках Маяк и Подгорная Синюха в Отрадненском районе, говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства.

В Краснодаре нет мечетей, при этом в городе насчитывается более 10 тысяч мусульман 1 . На сервисе Яндекс.Карты содержится информация о мечети «Мечеть Ислам на Кубани» на улице Западной в садовом товариществе № 13 завода имени Седина Краснодара , о закрытии которой отчитались силовики 16 июня.

В Краснодаре отсутствует действующая мечеть или официальная молельная комната. Более того, по словам самих верующих, мусульмане не только лишены возможности открыто исповедовать религию, но и подвергаются административному давлению, закрытию молельных домов, угрозам сноса частной недвижимости и уголовному преследованию.

Запрет на молитвы в двухэтажном доме на садовом участке в Краснодаре, переоборудованном под молельный дом, лишил сотни мусульман места для совершения намаза. Люди вынуждены молиться на улице либо тайно в кафе, на заправках и даже в общественных туалетах, где есть вода. Как следует из решения Прикубанского районного суда города Краснодара от 12 декабря 2023 года, здание было признано самовольной постройкой, а иск администрации о его сносе — удовлетворён. После возбуждения исполнительного производства (№ 165308-24-23041-ИП) 29 февраля 2024 года, дом был закрыт, а производство окончено 29 марта 2024 года. Таким образом, одно из немногих мест для молитвы в Краснодаре оказалось вне закона, передает корреспондент "Кавказского узла".

Люди молятся в кафе, на автозаправках, в подсобках магазинов

«Многие боятся говорить. У нас есть 2–3 молельных дома, и если мы начнём жаловаться, их могут прикрыть. Люди молятся в кафе, на автозаправках, в подсобках магазинов. Но всё это — не альтернатива полноценной мечети»", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из предпринимателей Новороссийска Замир.

По словам Александра Насырова, более 10 лет возглавлявшего мусульманскую организацию в Новороссийске, в Краснодарском крае проживает порядка 180 тысяч мусульман, но мест для молитв не хватает критически.

На сайте общины мусульмане публикуют информацию о времени и месте намаза. Но и этот способ коммуникации работает, как подчеркнули собеседники, "на свой страх и риск".

«Каждый мусульманин должен совершать намаз — молитву — пять раз в день. Для этого нужно снять обувь, совершить омовение (омыть руки, лицо, ступни), разложить молитвенный коврик, повернуться в сторону Мекки и прочитать обязательные молитвы. Требуется чистота, покой, тишина, тёплое помещение. В плохую погоду молиться под открытым небом — не просто унизительно, это прямая угроза здоровью. Но так все и происходит в Краснодаре", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший член ликвидированной религиозной организации мусульман Краснодарского края Ашурам.

По его словам, праздничные молитвы на Курбан-байрам и Ураза-байрам — важные коллективные ритуалы, но и их проведение в крае затруднено. "Мест нет, доступ ограничен, люди боятся последствий. Едут в другие города либо совершают обряды дома за высокими заборами. Мы ведь все граждане России, но почему-то не равны с другими россиянами, не мусульманами и это расцениваем как дискриминацию по религиозному признаку", - сказал он.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. Мясом животных, принесенных в жертву во время Курбан-байрама, принято угощать малоимущих, а также родственников и друзей.

Организация, которой руководил Рашид Шаззо в Краснодаре, была ликвидирована Минюстом в 2023 году — по формальному признаку нарушений в документации. После этого, по словам Ашурама, началось «планомерное уничтожение всех мест, где мусульмане могли бы молиться».

Все действия — снос молельных домов, запреты, рейды и преследования — являются формой дискриминации по признаку вероисповедания

Адвокат-мусульманин, говоривший на условиях анонимности, согласился, что в Краснодарском крае отмечается дискриминация мусульман по признаку вероисповедания. "Все действия — снос молельных домов, запреты, рейды и преследования — являются формой дискриминации по признаку вероисповедания, что противоречит Конституции РФ (статья 28), закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ФЗ №125) и международным обязательствам России по статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах. Но всё происходит негласно, и люди боятся защищать свои права", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, каждый случай, как в Краснодаре, должен быть рассмотрен индивидуально в суде, но зачастую мусульманам отказывают в полноценной правовой защите, а адвокаты опасаются браться за такие дела, считая их политически опасными.

Проблемы возникают и в других регионах, рассказал бывший руководитель организации перевозчиков, ныне дальнобойщик Абдурашид Самадов.

"В «Фуд-Сити» в Москве — месте, где тысячи мусульман-работников, — нет даже молельной комнаты. Я вожу туда грузы через всю Россию. В прошлом году я с сыном совершил там молитву с разрешения гендиректора, но его охрана вызвала полицию и спровоцировала конфликт, и нас посадили на 10 суток за "мелкое хулиганство"»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Он также рассказал, что по трассе Ростов-на-Дону–Москва на одной из заправок была оборудована комната для молитвы. Вскоре владельцу АЗС пришлось её закрыть после визита полиции.

Мусульманами являются не только уроженцы Кавказа. Ислам исповедуют татары, башкиры,, а также выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, и ряда африканских стран, напомнил Александр Насыров. По его словам, по разным оценкам, в России проживает от 20 до 25 миллионов мусульман. А в Краснодарском крае, по оценкам 10-летней давности, их более 180 000, сказал он.

Ашурам считает, что тон враждебного отношения к мусульманам в крае задал ещё бывший губернатор Александр Ткачёв (министр сельского хозяйства РФ (2015-2018), глава администрации Краснодарского края (2001-2015) - прим. "Кавказского узла"). «Он говорил, что Екатерина II заселила эту землю казаками, и что Кавказская война "всё расставила по местам". Из этого следовало: мусульманам здесь не место. Но ведь раньше эти земли — от Сочи до Адыгеи — принадлежали черкесским народам, и ислам здесь исповедуют веками", - сказал он.

2 августа 2012 года на коллегии главного управления МВД России по Краснодарскому краю Ткачев выступил с речью, разъясняющей необходимость создания на Кубани казачьих дружин. "У нас нет другого пути – мы будем выдавливать, наводить порядок, спрашивать документы, заниматься миграционной политикой… Здесь кубанцы, здесь у них свои законы, здесь они достаточно жесткие ребята", - заявил, в частности, глава региона. "Выдавливать" из региона он призвал, в частности, представителей "кавказских народов". Полиция Кубани не нашла признаков экстремизма в этих словах.

На фоне отсутствия официальных молитвенных мест, давления на религиозные организации и страха мусульман высказываться публично, ситуация в Краснодарском крае вызывает серьёзную тревогу у мусульман. Они считают, что ситуация «нуждается в правовом и общественном осмыслении», - подчеркивает адвокат.

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