Полиция Кубани отчиталась о закрытии нелегальных молельных комнат

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По результатам рейда силовики обнаружили десятерых недегальных мигрантов из Центральноафриканской Республики и привлекли к ответственности духовного лидера молельной комнаты.

О закрытии незаконных молельных комнат для мусульман в Краснодаре и четырех населенных пунктах края отчиталась сегодня полиция Кубани.

По информации правоохранителей, в Краснодаре с нарушениями работала молельная комната на улице Западной. Кроме того, нелегальные места “мусульманских культовых обрядов” были обнаружены в станице Варениковской в Крымском районе, в хуторе Хорине, поселках Маяк и Подгорная Синюха в Отрадненском районе, говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства.

На короткой видеозаписи, опубликованной управлением МВД, видно, что в ходе рейдов силовики проверили как минимум несколько десятков посетителей молельных комнат, расположенных в частных домах.

“На 67-летнего россиянина и духовного лидера молельной комнаты в Краснодаре составлены административные протоколы по части 4 статья 5.26 КоАП РФ”, - говорится в сообщении ведомства. Указанная статья (Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях) предусматривает для граждан штраф на сумму от пяти до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе рейдов по молельным комнатам силовики обнаружили десятерых нелегальных мигрантов из Центральноафриканской Республики. Они, по информации силовиков, привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, а двое из них - также за управление транспортом при наличии неисправностей и без регистрации.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года полиция Кубани рапортовала, что 20 нелегальных мигрантов были выявлены в молельной комнате в Геленджике, после чего депортированы.

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