Полиция на Кубани обнаружила нелегальных мигрантов в молельной комнате

28 августа 2024, 17:06

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Полиция Геленджика в ходе рейда обнаружила в молельной комнате 20 иностранцев, в том числе пять граждан Узбекистана, которые нарушили правила пребывания в России. Принято решение о депортации нарушителей.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, возразили их оппоненты.

По итогам рейдов после теракта в "Крокус Сити Холле" силовики отчитались о массовых нарушениях миграционного законодательства. Так, в Ростовской области указание покинуть Россию получили 46 граждан Средней Азии. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений. По их мнению, отправка мигрантов на фронт не выглядит как массовое явление.

20 граждан Узбекистана были обнаружены в ходе рейда в молельной комнате в Геденджике, сообщила сегодня пресс-служба ОМВД России по Геленджику.

"Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с оперуполномоченными УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли нарушения миграционного законодательства на территории города-курорта. В ходе проверки молельной комнаты, правоохранители выявили более 20 иностранных граждан, из них пять жителей Узбекистана нарушили режим пребывания и находились на территории РФ незаконно. Иностранные граждане привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, судом принято решение об их административном выдворении за пределы страны", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как следует из видео, иностранцев, лица, которых на записи размыты, силовики посадили в микроавтобус. Один из силовиков , который попал на видео, был в форменной рубашке с эмблемой силовой структуры и казачьей папахе.

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