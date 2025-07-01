Более 750 машин стоят в очереди перед Крымским мостом на Кубани

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Водители и пассажиры 757 автомобилей ожидают в Краснодарском крае возможности проезда через Керченский пролив, сообщили власти.

"Кавказский узел" писал, что очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани рассосалась после 22 часов 29 июня. Перед полуночью мост был перекрыт на час, после его открытия пользователи Telegram сообщили о незначительном времени ожидания.

Однако к утру 30 июня с обеих сторон моста через Керченский пролив вновь скопились очереди из сотен машин. К 20.00 мск со стороны Керчи пробка была ликвидирована, однако со стороны Краснодарского края сохраняется до сих пор.

При этом, как минимум, дважды за последние сутки движение по мосту полностью перекрывалось, в том числе сегодня после полуночи проезд по Крымскому мосту был закрыт почти на два часа, следует из оперативного Telegram-канала информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

По данным на 7.00 мск, в очереди со стороны Тамани находятся 757 транспортных средств, а время ожидания проезда составляет более двух часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра сейчас нет.

Пользователи в Telegram-чате "Крымский мост" от первого лица рассказывают о ситуации на месте.

"Брат на сканер стоит со вчерашнего дня с 12 ночи, вот только подъезжает. Говорит за ним на сканер примерно 300-400 машин", - написал в 7.38 мск комментатор Максим Шевченко.

"Пробка со стороны Тамани на 8,5 км. Не превышайте скорость, так как пробка начинается резко, за значком "Z". Если не проехали ещё Ростов - поезжайте лучше через сухопутный путь. Со стороны Керчи пробки нет", - делится информацией пользователь Anastasia Anastasia в 7.36 мск.

Напомним, что 1 июля 2024 года в очередях с обеих сторон Крымского моста стояли 1078 автомобилей. 15 июля того же года в очереди со стороны Тамани стояли 1,4 тысячи машин, со стороны Керчи – 350.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.