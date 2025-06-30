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07:56, 30 июня 2025

Пять беспилотников сбиты над Азовским морем

БПЛА в вечернем небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили над Азовским морем беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 29 июня военные сбили беспилотник в Куйбышевском районе Ростовской области. Сутками ранее силы ПВО обезвредили беспилотник в Краснодарском крае, еще семь дронов были сбиты над Азовским и Черным морями.

В течение минувшей ночи уничтожены 15 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. "Десять – над территорией Курской области, пять – над акваторией Азовского моря", - говорится в публикации.

В телеграм-каналах оперштаба Кубани и врио губернатора Ростовской области, по состоянию на 07.55 мск, не опубликована информация об атаках или их последствиях.

Напомним, в ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе Ростовской области. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.

В Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены. 

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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Автор: "Кавказский узел"

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