37 азербайджанских семей вернулись в село Кенгерли

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В село Кенгерли сегодня вернулись члены 37 азербайджанских семей, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", к 27 мая в село Кенгерли Агдамского района переехали 694 человека из 157 семей.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта. К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Сегодня очередная группа людей выехала в село Кенгерли из "Гобупарка-3", построенного в Баку для вынужденных переселенцев. Ранее они были размещены в разных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, сообщает АПА.

В село возвращаются члены 37 семей – 153 человека, информирует сегодня Trend.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.