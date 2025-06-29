Очередь перед Крымским мостом выросла до 1075 машин

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Число автомобилей в очереди перед мостом между Краснодарским краем и Крымом увеличилось за четыре часа более чем в три раза.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром очередей к пунктам досмотра перед Крымским мостом не было, но к 11 мск со стороны Тамани образовалась очередь из 310 машин. Со стороны Керчи очереди не наблюдалось.

По состоянию на 15 мск, в очереди со стороны Тамани находится 890 машин, а со стороны Керчи – 185, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Согласно ежечасным публикациям, в 12 мск в очереди со стороны Краснодарского края находились 350 автомобилей, а в 13 мск – 503. Со стороны Крыма очереди в эти часы не было. В 14 мск в очереди со стороны Тамани стояли 520 машин, а со стороны Керчи – 155.

Ожидание в очереди со стороны Тамани длится дольше часа, сообщили ранее пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Встали в 11-02 выехали в 12-35 с материка", - сообщил пользователь с ником "Электро продвижение Лаура". "Со стороны Тамани простояли один час на ручной досмотр", - рассказал в 13.19 мск Константин.

"В очередь со стороны Тамани встали в 12:05, на мост въехали в 14:17", - поделилась Поля. "Встали со стороны Тамани в 13:30, еще стоим в очереди, которая в один ряд", - сообщил в 15.01 мск Сергей.

"Пока очередь ждать, в туалет можно где сходить? С детьми долго не простоять", - поинтересовалась Дина. "Можно, там кабинка на обочине есть", - ответила Поля.

Напомним, 1 июля 2024 года в очередях с обеих сторон Крымского моста стояли 1078 автомобилей. 15 июля того же года в очереди со стороны Тамани стояли 1,4 тысячи машин, со стороны Керчи – 350.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.