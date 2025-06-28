Беспилотник сбит в Краснодарском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные обезвредили в Краснодарском крае беспилотник, запущенный со стороны Украины. Еще семь дронов сбиты над Азовским и Черным морями.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 25 июня семь беспилотников были уничтожены в Ростовской области, два – в Краснодарском крае, еще два - над Черным морем.

Минувшей ночью был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник, в том числе один в Краснодарском крае, два над Азовским морем и пять над Черным морем, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Остальные дроны обезврежены в Крыму, а также в Брянской, Смоленской, Орловской, Белгородской и Калужской областях, говорится в публикации.

Напомним, территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, в ночь на 3 мая в Новороссийске в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. 6 мая власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.

14 марта в Туапсе после атаки беспилотников загорелся резервуар на нефтебазе. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.