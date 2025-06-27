Более 500 рапортов о нарушениях составлено на Игоря Нагавкина в колонии

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Руководство колонии-поселения в Урюпинске составило более 500 рапортов о нарушениях на заключенного правозащитника Игоря Нагавкина. В судах проходят три процесса по делу Нагавкина.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. Адвокат и правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Нагавкина в колонии-поселении. Суд принял к рассмотрению административный иск, в котором Нагавкин обжалует семь наложенных на него взысканий. В мае Нагавкин попросил прокурора дать оценку оскорблениям, которым он подвергся со стороны замначальника колонии.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. Подробности о деле Нагавкина собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

В Урюпинском городском суде проходят два судебных процесса по делу правозащитника Игоря Нагавкина. В одном из них рассматривается заявление руководства колонии-поселения (ФКУ ЛИУ-23) с просьбой изменить Нагавкину режим наказания с колонии-поселения на колонию общего режима в связи с тем, что он, по мнению руководства исправительного учреждения, является "злостным нарушителем режима". На втором процессе оспариваются рапорты руководства колонии-поселения, связанные с нарушениями, допущенными Нагавкиным в колонии-поселении. Третий процесс проходит в Волгоградском областном суде, там рассматривается жалоба правозащитника Валентина Богдана о непризнании его городским судом Урюпинска защитником Игоря Нагавкина. Следующее заседание по этому делу назначено на 3 июля.

Очередное заседание по оспариванию рапортов состоялось 25 июня, на нем судья Наталья Муравлева единолично, в отсутствии истца и ответчиков, назначила дело к судебному разбирательству на 7 июля. Оспаривание рапортов проходит без адвоката, Нагавкин защищает себя самостоятельно. 27 июня на процессе "по перережиму" судья Инна Горбунова также в отсутствии Нагавкина и истцов в лице сотрудников колонии-поселения сообщила адвокату Игоря Платону Ананьеву о переносе судебного заседания "по перережиму" на 13 августа.

"Подобное затягивание процесса по перережиму нам на руку. Чем дольше Игорь будет находиться в этой колонии-поселении, тем лучше", - заявил Платон Ананьев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, встретиться с Нагавкиным ему не удалось, так как у него "было мало времени для этого", но на последнем свидании Игорь "выглядел бодро и на здоровье не жаловался".

"Наша надежда на амнистию не оправдалась, но мы добились того, что его не сразу отправили на перережим. Не знаю, хорошо это или плохо, Игорю решать. Он говорит, что он привык к нахождению в ШИЗО, что будет и дальше бороться. Я же считаю, что неправильно это, он себе строгий режим устроил", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Валентин Богдан.

Он прокомментировал последний ответ руководства УФСИН, который получила на свое обращение сестра Нагавкина Наталья Шишлина. По словам Богдана, руководство ведомства "уверено, что своего добьется (ужесточения Нагавкину режима)".

"Они (сотрудники колонии-поселения) попросту глумятся над Игорем: то не то сделал, то не так посмотрел. Пишут рапорты по его нарушениям сотнями. Я боюсь, что при переезде в колонию общего режима эта история продолжится", - возмутился Валентин Богдан.

Сестра Игоря Наталья Шишлина продемонстрировала журналисту "свежее письмо" брата мз зоны. В нем он пишет: "Я побил все рекорды (…) по рапортам и содержанию в ШИЗО. Рапортов набрал свыше 500 уже (смайлик)".

"На свидание я к нему не попала. Звоню, он недоступен, потом он мне написал, что там (в Урюпинске) связи нет. Поэтому последних новостей от него не получала, не знаю, что и как с ним", - сказала журналисту Наталья Шишлина.

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