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09:58, 23 июня 2025

Перед Крымским мостом на Кубани образовалась пробка

Пробка перед мостом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае водители и пассажиры 165 транспортных средств ожидают проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", к 13.00 мск 22 июня в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 180 автомобилей.

С 19.00 мск и до утра проезд через Крымский мост осуществлялся без заторов.

Сегодня к 9.00 мск со стороны Тамани перед мостом вновь образовалась автомобильная пробка, в которой находятся 165 транспортных средств. 

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - уточняет в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

Пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат" сообщают, что пока время ожидание проезда через Керченский пролив не сильно долгое.

"8:30 встал в очередь на досмотр. 9:00 подъехал к осмотру. 9:17 выехал с досмотра", - отвечает Александр на вопрос о проезде со стороны Тамани.

"Со стороны Керчи, 35 минут", - сообщает в 9.16 мск о скорости прохождения контроля со стороны Керчи пользователь Евгений.

"6-7 утра в понедельник - отличное время для прохождения досмотра в Крым, по крайней мере в июне, - делится своим опытом Alina. - Осмотр - 15 минут с учетом ожидания, персонал очень терпеливый, объясняют всё подробно и чётко. [...] Весь багаж на ленту, телефоны и ключи выкладывали на ящики около рамки".

Напомним, 15 июня в очередях с обеих сторон Крымского моста стояло более тысячи автомобилей: 370 машин со стороны Кубани и 650 - в обратном направлении. К вечеру того же дня заторы были ликвидированы.

17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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Автор: "Кавказский узел"

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