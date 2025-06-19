Саралиев сообщил об очередном этапе обмена пленными

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Группа российских военнослужащих возвращена из украинского плена, отчитался депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", в мае Россия и Украина в три этапа обменялись пленными по формуле "1000 на 1000" согласно договоренностям, достигнутым в рамках стамбульских переговоров. В июне обмен военнопленными с Украиной продолжился в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 14 июня состоялся четвертый этап обмена. Число возвращенных пленных в сообщениях Минобороны и Саралиева не указано.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и военнопленными в возрасте до 25 лет по формуле "всех на всех".

Очередной этап масштабного обмена военнопленными, согласованного в рамках стамбульских переговоров между Россией и Украиной, состоялся сегодня. Освобожденные из плена бойцы возвращаются на Родину, сообщил сегодня депутат Государственной Думы от Чечни представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Состоявшийся сегодня обмен пленными между РФ и Украиной — паритетный, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

После российских военных доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.

Напомним, в сентябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом пленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы пленных. В переговорах на этот раз участвовал Саралиев, отметил глава Чечни.

15 июня Саралиев сообщил, что занимается переговорами по вопросу возвращения пленных уже более трех лет.

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