Журналистка Низфа Аршба* отказала СГБ Абхазии в раскрытии источников

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Абхазская журналистка Низфа Аршба* на процессе по иску к Службе госбезопасности Абхазии назвала адекватным требуемый ею размер компенсации в пять миллионов рублей и отказалась раскрыть источники своих публикаций. Представители стороны ответчика отозвали свое заявление о готовности к мировом соглашении.

Как писал "Кавказский узел", суд в Сухуме принял к рассмотрению иск журналистки Низфы Аршба* к Службе госбезопасности Абхазии о защите чести и достоинства. Журналистка полагает, что публикация ведомства стала причиной объявления ее иноагентом в России. На заседании 11 июня суд частично удовлетворил ходатайство о закрытии процесса, судья вынесла такое решение на фоне визита к зданию суда силовиков с огнестрельным оружием.

21 марта главред "Нужной газеты" Изида Чаниа* и главред агентства "Аиашара" Низфа Аршба* были внесены Минюстом России в реестр иноагентов. По версии ведомства, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике.

Сухумский городской суд 17 июня начал слушать по существу иск Низфы Аршба* к Службе госбезопасности Абхазии. В рамках первого полноценного заседания стороны изложили свое отношение к иску и задали друг другу вопросы, сообщается в видеорепортаже, опубликованном на YouTube-канале телекомпании "Абаза-ТВ".

Первой, как следует из репортажа, в суде выступила истица. Она сообщила, что 16 августа 2024 года узнала о том, что СГБ Абхазии опубликовала на своем сайте сообщение о несоответствии действительности материалов агентства "Аиашара", учредителем которого является Аршба*. В публикации на сайте СГБ говорилось, среди прочего, что Аршба* получила "обоснованный отказ" во въезде в Грузию.

Журналистка сочла сообщение СГБ Абхазии вредом для своей репутации. Она требует в суде, чтобы СГБ либо доказала соответствие своей информации действительности, предоставив документы, свидетельствующие о попытке выезда Аршбы* в Грузию, а именно заполненную Аршбой* анкету на выезд и «обоснованный отказ», либо же признала, что предоставила обществу недостоверную информацию.

Затем свое отношение к иску выразили представители ответчика. Представитель СГБ сообщил, что сделанное им на прошлом заседании суда заявление о готовности пойти на мировое соглашение он отзывает, так как не обладал соответствующими полномочиями, когда озвучил его. Другой представитель стороны истца сообщил суду, что не считает адекватным размер требуемой истицей компенсации в пять миллионов рублей и, соответственно, исковые требования не поддерживает.

Адвокат истца спросила, на каком основании Низфа Аршба* требует именно такой размер компенсации. Журналистка на это ответила, что обоснует свои исковые требования в ходе судебного процесса, и добавила, что это еще маленькая компенсация за нанесенный ей моральный вред.

Никогда за 26 лет своей работы я не раскрывала источники информации и не собираюсь этого делать

Затем адвокат истца со ссылкой на закон о СМИ попросила журналистку раскрыть источники информации, использованной в публикации "Аиашара", которую СГБ считает не соответствующей действительности. Журналистка отказалась это сделать даже в случае, если этого потребует суд. "Никогда за 26 лет своей работы я не раскрывала источники информации. Возможно, именно этим заработала доверие не только граждан, но и государственных служб. И не собираюсь этого делать", - сказала Низфа Аршба*.

Следующее заседание назначено на 12 июля, защита Аршбы* считает такой срок необоснованным затягиванием процесса, сообщила в своем телеграм-канале "Нужная газета".

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