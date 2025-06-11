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22:28, 11 июня 2025

Суд на фоне визита силовиков частично закрыл процесс по иску Аршба* к СГБ Абхазии

Визит силовиков к зданию суда в Сухуме во время заседания по иску журналистки Низфы Аршба (признана в России иноагентом) к СГБ Абхазии. 11 июня 2025 года. Стоп-кадр видео из телеграм-канала "D News Абхазия".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд частично удовлетворил ходатайство о закрытии процесса по иску журналистки Низфы Аршба* к Службе госбезопасности Абхазии. Судья вынесла такое решение на фоне визита к зданию суда силовиков с огнестрельным оружием.

Как писал "Кавказский узел", суд в Сухуме с 22 апреля начал рассматривать по существу иск журналистки Низфы Аршба* к Службе госбезопасности Абхазии о защите чести и достоинства. Журналистка полагает, что публикация ведомства стала причиной объявления ее иноагентом в России. 

21 марта главред "Нужной газеты" Изида Чаниа* и главред агентства "Аиашара" Низфа Аршба* были внесены Минюстом России в реестр иноагентов. По версии ведомства, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике.

Сегодня суд продолжил слушания по иску Аршба* к СГБ Абхазии. Пока судья Белла Хасая находилась в совещательной комнате, решая вопрос о полном закрытии судебного процесса по ходатайству СГБ, к зданию суда прибыли две машины с силовиками в масках и с огнестрельным оружием.

По какой причине они оказались во дворе суда, журналистам не смог объяснить ни сотрудник Минюста, ни судебные исполнители, находившиеся все это время в зале суда. После скандала вооруженные силовики выехали со двора суда и переместились к другому входу в здание, сообщил телеграм-канал "D News Абхазия".

"Вооруженные люди в масках приехали в суд поддержать СГБ", - говорится в публикации, которая сопровождается видеокадрами, снятыми, по всей видимости, из окна здания суда. В кадре виден автомобиль, в нем сидят силовики. Затем видно, как две женщины подходят к силовику, стоящему около автомобиля, и эмоционально беседуют с ним, требуя, по всей видимости, объяснений о целях визита силовиков к суду. Видео не озвучено. "Кавказский узел" не может верифицировать место и время, когда и где именно сняты эти кадры.

В итоге судья удовлетворила ходатайство СГБ о том, чтобы суд проходил в закрытом режиме, но частично. Закрытыми будут только те заседания, на которых СГБ будет предоставлять документы под грифом "секретно", сообщает тот же телеграм-канал в другой своей публикации.

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* внесены в реестр иноагентов.

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Автор: "Кавказский узел"

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