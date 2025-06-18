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15:44, 18 июня 2025

Владелец танкера отверг претензии мэрии Анапы по делу о разливе мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ответчик по иску мэрии Анапы, оценившей в 545 миллионов расходы на ликвидацию последствий разлива мазута, на судебном заседании оспорил размер убытков. Рассмотрение дела по существу намечено на 7 августа.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Анапы потребовала в Арбитражном суде Краснодарского края от владельцев танкеров 211 миллионов рублей, которые были потрачены на ликвидацию последствий катастрофы в Черном море. В конце мая сумма требований была увеличена в 2,6 раза - до 545 миллионов рублей.

В деле фигурируют три компании-ответчика - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239") , ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть 212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть 212"). Предварительное судебное заседание было намечено на 18 июня.

Арбитражный суд Кубани сегодня на предварительном заседании завершил стадию подготовки к рассмотрению иска мэрии Анапы к владельцам и фрахтователю танкеров и назначил дату рассмотрения дела по существу. "Завершаем предварительное судебное заседание и назначаем судебное заседание на 7 августа", - цитирует сегодня судью ТАСС.

Мэрия Анапы ходатайствовала о привлечении к делу Генпрокуратуры в качестве третьего лица в связи с тем, что после крушения таанкеров вводился режим ЧС федерального уровня. Судьей ходатайство удовлетворено, пишет агентство.

Представитель ООО "Каматрансойл" на предварительном заседании огласил отзыв на исковые требования. Ответчик оспаривает размер убытков, мотивируя это непредоставлением истцом подтверждений фактов непосредственного выполнения работ, в частности актов приемки-передачи выполненных работ. Также ответчик не согласен с включением в исковые требования размера НДС и затрат на закупку техники для проведения работ по ликвидации последствий, говорится в публикации.

Напомним, Росприроднадзор 30 мая также подал иски к собственникам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потребовав взыскать компенсации за экологический ущерб. По данным ведомства, компании-владельцы судов отказались добровольно исполнить предписание о возмещении ущерба из-за разлива нефтепродуктов. ООО "Кама шиппинг", которая владеет "Волгонефтью-121", были предъявлены претензии на 49,46 миллиарда рублей, а к ЗАО "Волгатранснефть", которое эксплуатирует "Волгонефть-239" - на 35,48 миллиарда рублей.

10 июня стало известно,что администрация Темрюкского района подала в Арбитражный суд Кубани иск к владельцу и фрахтователю танкеров. Ответчиками стали ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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