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15:34, 18 июня 2025

Защита сообщила об ухудшении состояния заключенного азербайджанского активиста Мустафаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В исправительном учреждении усугубились проблемы со здоровьем у профсоюзного активиста Эльвина Мустафаева, который более месяца содержится в штрафной камере.  При этом ему отказывают в медпомощи.

Как писал "Кавказский узел", активист альтернативной конфедерации профсоюзов Эльвин Мустафаев, которого суд приговорил к трем годам заключения, объявлял голодовку в знак протеста против отсутствия качественной медицинской помощи и нарушения прав заключенных. Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор Мустафаеву.

Мустафаев был задержан в Азербайджане 4 августа 2023 года и обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Наряду с другими арестованными членами той же организации, Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым, Эльвин Мустафаев признан правозащитниками политзаключенным. 

У отбывающего тюремное наказание в исправительном учреждении N6 члена альтернативной конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Эльвина Мустафаева усугубились проблемы со здоровьем, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова после встречи с подзащитным.

 «У Эльвина и ранее были проблемы со здоровьем. Накануне, 17 июня, на встрече он сообщил мне, что у него теперь возникли сильные боли и в ухе, оно гноит. Он обращался за медицинской помощью, но ему ее не предоставили. Поэтому я обратилась в Пенитенциарную службу и главное медицинское управление минюста, чтобы ему обеспечили обследование и лечение», - рассказала адвокат.

 По ее словам, Мустафаев все еще находится в карцере, куда был помещен 6 мая, после того как объявил голодовку в знак солидарности в оппозиционным политиком Тофигом Ягублу и с требованием освобождения его и других политзаключенных.\

После завершения голодовки Ягублу Мустафаев также прекратил акцию.

«Я уже обращалась в аппарат омбудсмена, чтобы Эльвина навестили, ознакомились условиями его содержания. Кроме того, из-за заключения в карцер Эльвин лишен информации о своих близких и это его право также должно быть восстановлено», - сказала адвокат.

Она отметила, что Мустафаев объявил голодовку 6 мая , после чего его заключили в карцер и спустя несколько дней перевели из ИУ-13 в ИУ-6, где  также поместили в штрафную камеру.

«Более того, руководство ИУ-6 обратилось в Низаминский районный суд с представлением об ужесточении режима наказания Мустафаеву и переводу его в крытую Гобустанскую тюрьму. Абсолютно необоснованное представление. Мустафаев не нарушал дисциплину. Объявление голодовки является его правом», - сказала адвокат.

 Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

 Как писал "Кавказский узел", "Рабочая платформа", несмотря на аресты ее активистов, продолжает деятельность. "В связи с арестом председателя нашей конфедерации профсоюзов Афияддина Мамедова руководство организацией осуществляет коллегиально правление из пяти членов. Одним из приоритетов работы организации является защита прав наших арестованных товарищей – Афияддина Мамедова, Эльвина Мустафаева, Айхана Исрафилова и Мохйаддина Оруджева", - сообщала ранее член правления Конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Сара Рагимова.

Кроме того, "Рабочая платформа" через социальные сети ведет просветительскую деятельностью по разъяснению прав трудящихся. "Важной составляющей нашей работы является консультативная помощь обращающимся к нам работникам наемного труда, в основном это сотрудники частных структур. Они жалуются на ущемление их прав работодателями, мы объясняем им, как необходимо обращаться в трудовую инспекцию, иногда помогаем им в составлении заявлений. Часто трудовая инспекция положительно решает вопросы и права работников восстанавливаются», - говорила Рагимова.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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