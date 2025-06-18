Житель Сухума арестован по делу об обстреле дома депутата Харазии

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Сухумский горсуд арестовал на месяц жителя Абхазии, которого обвиняют в обстреле дома депутата парламента Абхазии Адгура Харазии в декабре 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики отчитались о задержании бывшего депутата парламента Абхазии Адгура Харазии по делу об убийстве парламентария Вахтанга Голандзии. Также был задержан и мужчина, обстрелявший дом бывшего депутата, 33-летний Баграт Сурмава. 17 июня Сухумский городской суд отправил Харазию под стражу на два месяца.

19 декабря 2024 года стрельба велась в здании парламента. Депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы в здании парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря парламент лишил депутатской неприкосновенности Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве. Глава МВД Роберт Киут заверил, что Харазия не покидал территорию Абхазии. Спустя полгода после стрельбы в парламенте, в результате которой убит депутат Вахтанг Голандзия, объявленный в розыск депутат Адгур Харазия был лишен полномочий.

Баграт Сурмава, который, по версии обвинения, обстрелял дом Адгура Харазии в центре Сухума после убийства парламентария Вахтанга Голандзии и ранения депутата Кана Кварчии, взят под стражу, сообщил 17 июня со ссылкой на Генпрокуратуру Абхазии ТАСС.

Суд в Сухуме по ходатайству управления МВД арестовал Сурмаву на один месяц, до 14 июля. Ему вменяют незаконный оборот огнестрельного оружия и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом. По версии обвинения, в результате обстрела были повреждены центральные ворота, фасад дома, входная дверь и окна на трех этажах.

Из материалов дела следует, что днем 24 декабря 2024 года неизвестные приехали к дому Харазии на улице Джонуа в Сухуме на автомобиле Chrysler Neon без номеров и произвели в сторону дома не менее 25 выстрелов из автомата Калашникова, после чего скрылись. Угрозыск Сухума уже спустя два дня, 26 декабря, получил информацию, что к преступлению причастен Сурмава. Спустя два месяца, 24 февраля 2025 года, он был объявлен в республиканский розыск, но задержали мужчину только 14 июня, отмечается в публикации "Апсныпресс".

Баграт Сурмава, предположительно, приходится родственником Кану Кварчии, который пострадал в результате стрельбы Харазии в парламенте. Харазия, который полгода находился в бегах, скорее всего, сдался добровольно, а задержание в один день с ним Баграта Сурмавы могло было одним из условий добровольной сдачи бывшего депутата правоохранительным органам, предполагает издание JAMnews.

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