Суд отказался отпустить Антона Чечина под залог после избиения в тюрьме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат россиянина Антона Чечина, которого судят в Грузии по делу о наркотиках, попросил суд о смягчении ему меры пресечения с учетом недавнего случая насилия над ним в тюрьме. Суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня адвокат Георгий Чхеидзе получил информацию о насилии над его подзащитным Антоном Чечиным. По словам адвоката, сотрудники тюрьмы насильно вывели Чечина из камеры, после чего он получил травмы руки и гематомы на лице. Сам Чечин в письме из тюрьмы сообщил, что был избит после его просьбы о переводе в камеру, в которой не курят. Избитого Чечина на несколько часов поместили в карцер и лишь затем оказали медицинскую помощь. 3 июня суд продлил Чечину срок содержания под стражей.

Гражданин России Антон Чечин обвинен в Грузии в хранении наркотиков. Сам активист считает, что его преследуют из-за участия в акциях протеста в Тбилиси, а показания свидетелей обвинения, по словам адвоката Чечина, сомнительны и недостаточны. Адвокат ранее сообщил "Кавказскому узлу", что Чечин подвергался преследованию в России.

Сегодня на очередном заседании суда по делу Антона Чечина его адвокат ходатайствовал о пересмотре меры пресечения подсудимому на том основании, что его безопасность в тюрьме, с учетом недавнего инцидента с избиением, находится под угрозой.

Адвокат просил отпустить Чечина под залог. Но прокурор Шмаги Гобеджишвили заявил в суде, что инцидент, произошедший с Чечиным в тюрьме, не связан с его делом. В итоге судья оставил меру пресечения без изменений, пишет News.ge.

Судья заявил, что предполагаемое насилие над Чечиным имело место только один раз, и поэтому не дает оснований пересматривать меру пресечения. Адвокат на это возразил, что в случае повторения насилия в отношении его подзащитного судья будет за это нести ответственность. "Если это повторится завтра или аналогичный инцидент произойдет через неделю, получается, что суд берет на себя за это ответственность", - цитирует адвоката Георгия Чхеидзе TV Pirveli.

При этом адвокат Чечина добился приобщения к материалам дела документа, подготовленного офисом омбудсмена, где указано, что Чечин в тюрьме подвергался физическому насилию. По мнению судьи, оценка Народного защитника указывает на признаки преступления и должна быть расследована соответствующими органами.

Сам Антон Чечин на заседании лишь просил суд, чтобы его дело было завершено в Грузии и не передавалось в другую страну.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.