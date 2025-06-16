Очередь перед Крымским мостом на Кубани вновь начала расти

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После затрудненного движения в выходные дни сегодня ночью проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края осуществлялся без заторов, но к утру перед мостом вновь скопилась очередь из машин.

Как писал "Кавказский узел", в воскресенье, 15 июня, к 14.00 мск в очередях с обеих сторон Крымского моста находились более тысячи автомобилей: 370 машин ожидали проезда со стороны Кубани и 650 - в обратном направлении.

На протяжении ночи движение по мосту осуществлялось без заторов, к 8.00 мск появилась официальная информация о пробке из 80 автомобилей со стороны Краснодарского края.

По состоянию на 9.00 мск, в пробке перед мостом через Керченский пролив со стороны Тамани ожидают проезда водители и пассажиры 100 транспортных средств, сообщает в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - отмечается в сообщении.

Пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат" делятся информацией об обстановке перед Крымским мостом с обеих сторон.

Отвечая на вопрос о заторе со стороны Крыма, один из пользователей в 8.58 мск пишет: "Ну машин 100 сейчас точно есть".

"С Керчи на ручной свободно досмотр 6 минут, сканер 5 авто)) с Тамани на сканер 15 автобусов +- 30 авто на ручной очередь на 2-3 км!!!", - отмечает Евгений Нор.

"Пролезают без очереди, безобразие. Сотрудники разводят руками", - сетует Ольга.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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