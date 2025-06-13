Боец из Ахтубинска убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Самигул Бабиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 543 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 542 бойцов из Астраханской области.

Самигул Бабиев убит в военной операции, сообщила администрация Ахтубинска в своем Telegram-канале 11 июня, отчитываясь о передаче награды родным бойца. Подробности об убитом в сообщении не приведены.

Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО Не менее 3405 бойцов из СКФО и 3397 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 543 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.