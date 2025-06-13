Боец из Черного Яра убит в военной операции

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Сергей Зайцев убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 542 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 541 бойца из Астраханской области.

Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО Не менее 3405 бойцов из СКФО и 3397 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Сергей Зайцев 1971 года рождения из села Черный Яр, сообщила в своем телеграм-канале администрация Черноярского района.

Зайцев работал ветеринаром и заключил контракт с Минобороны в сентябре 2024 года. Он служил в звании рядового старшим стрелком штурмовой роты и был убит 3 ноября, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 542 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.