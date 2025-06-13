×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:02, 13 июня 2025

13 человек осуждены в Азербайджане по делу "Кериме"

Осужденые в Азербайджане по делу "Кериме". Фото: https://www.meydan.tv/wp-content/uploads/photo-2023-12-13-14-14-18-1095x821.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет группу обвиняемых по делу о подготовке к захвату власти и созданию шариатского государства "Кериме". Подсудимые не признали вину, заявив, что оговорили себя под пытками.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая суд в Баку приговорил к длительным срокам лишения свободы шестерых жителей Азербайджана, обвиненных в намерении создать на территории страны шариатское государство "Кериме" и в сотрудничестве с иранскими спецслужбами. 

О задержании подозреваемых в причастности к иранской шпионской сети силовики заявили в марте 2023 года. Позднее были обнародованы имена шестерых задержанных и детали дела: по версии обвинения, задержанные формировали "отряд сопротивления", планируя организовать в Азербайджане управляемое шариатскими законами государство "Кериме", а также вели пропаганду в пользу Ирана. Как утверждает обвинение, они действовали по указаниям из Ирана - полученным, в частности, через шиитского богослова Рухуллу Ахундзаде, который возглавлял Астаринскую районную организацию Исламской партии Азербайджана и отбыл в 2011-2022 годах срок в Азербайджане по делу о подготовке теракта и насильственного захвата власти. 

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к длительным срокам лишения свободы 13 обвиняемых в планах насильственного изменения конституционного строя и создания государства «Кериме», сообщает Meydan TV.

Фаиг Зейналов и Ильхам Шихалиев приговорены к 17 годам лишения свободы, Гусейн Гусейнзаде, Этибар Мамедзаде, Илькин Багиров, Вугар Мадатов и Эльгюн Агаев - к 16 годам, Эльвин Джафаров, Юсиф Мирзоев, Руслан Алиев, Савалан Гусейнли и Магеррамали Мусаев - к 15,5 года, Мир Васид Алиев - к 10 годам лишения свободы.

Обвиняемые были задержаны в 2023 году. Дело расследовалось по статьям 234.1-1, 274 (госизмена), 28 (приготовление к преступлению), 277 (убийство государственного или общественного деятеля) и 278.2 (насильственное изменение конституционного строя государства) и 170.3 (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления) УК Азербайджана.

Согласно материалам дела, обвиняемых завербовали Рухулла Ахундзаде и его сын Альмурсал Ахундзаде, проживающие в Иране и сотрудничающие со спецслужбами этой страны. Обвиняемым была, в частности, поручена слежка за экс-министром образования Мисиром Мардановым и руководителем Real TV Миршахином Агаевым "с целью убийства", тайный вынос компьютера из дома человека, арестованного в Евлахе по обвинению в госизмене, и съемка одной из воинских частей в Баку.

Ясин Гусейнзаде. Фото: https://vesti.az/
13:50 21.05.2025
Гражданин Ирана казнен за нападение на посольство Азербайджана
В Иране приведен в исполнение смертный приговор Ясину Гусейнзаде, осужденному за нападение на посольство Азербайджана.

Мисир Марданов и Миршахин Агаев были допрошены в ходе следствия в качестве потерпевших. Они заявили, что не владеют информацией о заговоре, пишет издание.

Согласно версии обвинения, подсудимые намеревались убить Мисира Марданова за то, что он запретил покрывать голову религиозным платком в школах, а Миршахина Агаева – за то, что произнес в эфире фразу «сестры имама Гусейнова», сообщает сегодня JAMnews.

Судебный процесс длился полтора года. Подсудимые не признали вину и заявили, что их пытали, чтобы они дали показания против себя и друг друга. Мир Васид Алиев приговорен лишь к 10 годам, поскольку на момент ареста он был школьником, пишет издание.

Напомним, дело "Кериме" появилось на фоне серьезного обострения отношений Ирана и Азербайджана, которые ухудшились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. Так, в октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ общей границы и обменялись взаимными обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами.

27 января 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Погиб начальник службы безопасности, еще двое охранников получили ранения. Нападавший был задержан и впоследствии казнён по приговору суда. После инцидента Азербайджан приостановил деятельность посольства и эвакуировал сотрудников, лишь в июле 2024 года посольство возобновило деятельность.

В сентябре 2023 года состоялись визит делегации генштаба ВС Ирана в Баку и заседание совместной военной комиссии. Тегеран демонстрирует курс на нормализацию отношений с Баку, констатировали тогда азербайджанские аналитики. В ноябре 2024 года и в мае 2025 года Азербайджан и Иран уже проводили совместные военные учения.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Минирование. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:58, 12 июня 2025
Мнацаканян рассказал суду в Баку о минировании территорий
Камера в тюрьме. Изображение создано ИИ в программе "Шедеврум" по запросу "Кавказского узла".
10:26, 12 июня 2025
Трое членов партии "Мусават" получили реальные сроки
Сотрудники полиции. Фото: https://russia-artsakh.ru/node/10115
15:39, 11 июня 2025
Движение "Мусульманское единство" заявило об исчезновении активиста в Азербайджане
Сотрудники полиции задерживают активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
10:50, 11 июня 2025
Число политзаключенных в Азербайджане выросло до 375
Рубен Варданян. Фото: https://hetq.am/ru/tag/Ruben%20Vardanyan
04:42, 11 июня 2025
Защита Варданяна заявила о расхождениях в документах обвинения
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
07:44, 10 июня 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджан - чемпион мира по футболу!
Фото
16:32, 8 июня 2025
Ветер с Апшерона
1
О втором Азербайджане
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
16:31, 28 мая 2025
Ветер с Апшерона
28 мая - значение независимости Азербайджана
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Беженцы на фоне здания Правительства Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
13 июня 2025, 03:53
Карабахские беженцы остались недовольны результатами переговоров с властями Армении

Геленджикская бухта. Фото: Катерина Ровенская. https://ru.wikipedia.org/
11 июня 2025, 18:26
Акватория Геленджика объявлена полностью безопасной для купания

Сотрудники полиции. Фото: https://russia-artsakh.ru/node/10115
11 июня 2025, 15:39
Движение "Мусульманское единство" заявило об исчезновении активиста в Азербайджане

Антон Чечин. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926405059652341&id=100068485660376&set=a.531857755773742 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 июня 2025, 11:49
Чечин сообщил подробности избиения в тбилисской тюрьме

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше