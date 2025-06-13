13 человек осуждены в Азербайджане по делу "Кериме"

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Суд в Баку приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет группу обвиняемых по делу о подготовке к захвату власти и созданию шариатского государства "Кериме". Подсудимые не признали вину, заявив, что оговорили себя под пытками.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая суд в Баку приговорил к длительным срокам лишения свободы шестерых жителей Азербайджана, обвиненных в намерении создать на территории страны шариатское государство "Кериме" и в сотрудничестве с иранскими спецслужбами.

О задержании подозреваемых в причастности к иранской шпионской сети силовики заявили в марте 2023 года. Позднее были обнародованы имена шестерых задержанных и детали дела: по версии обвинения, задержанные формировали "отряд сопротивления", планируя организовать в Азербайджане управляемое шариатскими законами государство "Кериме", а также вели пропаганду в пользу Ирана. Как утверждает обвинение, они действовали по указаниям из Ирана - полученным, в частности, через шиитского богослова Рухуллу Ахундзаде, который возглавлял Астаринскую районную организацию Исламской партии Азербайджана и отбыл в 2011-2022 годах срок в Азербайджане по делу о подготовке теракта и насильственного захвата власти.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к длительным срокам лишения свободы 13 обвиняемых в планах насильственного изменения конституционного строя и создания государства «Кериме», сообщает Meydan TV.

Фаиг Зейналов и Ильхам Шихалиев приговорены к 17 годам лишения свободы, Гусейн Гусейнзаде, Этибар Мамедзаде, Илькин Багиров, Вугар Мадатов и Эльгюн Агаев - к 16 годам, Эльвин Джафаров, Юсиф Мирзоев, Руслан Алиев, Савалан Гусейнли и Магеррамали Мусаев - к 15,5 года, Мир Васид Алиев - к 10 годам лишения свободы.

Обвиняемые были задержаны в 2023 году. Дело расследовалось по статьям 234.1-1, 274 (госизмена), 28 (приготовление к преступлению), 277 (убийство государственного или общественного деятеля) и 278.2 (насильственное изменение конституционного строя государства) и 170.3 (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления) УК Азербайджана.

Согласно материалам дела, обвиняемых завербовали Рухулла Ахундзаде и его сын Альмурсал Ахундзаде, проживающие в Иране и сотрудничающие со спецслужбами этой страны. Обвиняемым была, в частности, поручена слежка за экс-министром образования Мисиром Мардановым и руководителем Real TV Миршахином Агаевым "с целью убийства", тайный вынос компьютера из дома человека, арестованного в Евлахе по обвинению в госизмене, и съемка одной из воинских частей в Баку.

Гражданин Ирана казнен за нападение на посольство Азербайджана В Иране приведен в исполнение смертный приговор Ясину Гусейнзаде, осужденному за нападение на посольство Азербайджана.

Мисир Марданов и Миршахин Агаев были допрошены в ходе следствия в качестве потерпевших. Они заявили, что не владеют информацией о заговоре, пишет издание.

Согласно версии обвинения, подсудимые намеревались убить Мисира Марданова за то, что он запретил покрывать голову религиозным платком в школах, а Миршахина Агаева – за то, что произнес в эфире фразу «сестры имама Гусейнова», сообщает сегодня JAMnews.

Судебный процесс длился полтора года. Подсудимые не признали вину и заявили, что их пытали, чтобы они дали показания против себя и друг друга. Мир Васид Алиев приговорен лишь к 10 годам, поскольку на момент ареста он был школьником, пишет издание.

Напомним, дело "Кериме" появилось на фоне серьезного обострения отношений Ирана и Азербайджана, которые ухудшились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. Так, в октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ общей границы и обменялись взаимными обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами.

27 января 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Погиб начальник службы безопасности, еще двое охранников получили ранения. Нападавший был задержан и впоследствии казнён по приговору суда. После инцидента Азербайджан приостановил деятельность посольства и эвакуировал сотрудников, лишь в июле 2024 года посольство возобновило деятельность.

В сентябре 2023 года состоялись визит делегации генштаба ВС Ирана в Баку и заседание совместной военной комиссии. Тегеран демонстрирует курс на нормализацию отношений с Баку, констатировали тогда азербайджанские аналитики. В ноябре 2024 года и в мае 2025 года Азербайджан и Иран уже проводили совместные военные учения.

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