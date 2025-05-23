×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:51, 23 мая 2025

Обвиняемые по делу "Кериме" приговорены к длительным срокам в Азербайджане

Обвиняемые в попытке насильственного захвата власти. Кадр видео МВД Азербайджана https://www.facebook.com/polisazerbaycan/videos/6087196501367174

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку огласил приговор шестерым жителям Азербайджана, обвиненных в намерении создать на территории страны шариатское государство "Кериме" и сотрудничестве с иранскими спецслужбами. 

Как писал "Кавказский узел", о задержании группы жителей Азербайджана по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети правоохранительные органы страны заявили в марте 2023 года. Позднее были обнародованы имена шестерых задержанных и детали дела: согласно версии обвинения, задержанные формировали "отряд сопротивления", планируя организовать в Азербайджане управляемое шариатскими законами государство "Кериме", а также вели пропаганду в пользу Ирана. 

Дело "Кериме" появилось на фоне серьезного обострения отношений между Тегераном и Баку, которые в апреле 2023 года обменивались нотами протеста с обвинениями в пропаганде друг против друга. Задержанные - жители Тертерского района Ариф Джумшудов, Тарзан Гарашов, Санан Мамедов, Хагани Мамедов и Игбал Ахундов, а также бакинец Анар Исаев. Как утверждает обвинение, они действовали по указаниям из Ирана - полученным, в частности, через шиитского богослова Рухуллы Ахундзаде, который возглавлял Астаринскую районную организацию Исламской партии Азербайджана и отбыл в 2011-2022 годах срок в Азербайджане по делу о подготовке теракта и насильственного захвата власти. 

Бакинский суд по тяжким преступлениям 22 мая огласил приговор шестерым обвиняемым в попытке насильственного захвата власти для создания государства “Кериме”. 

Ариф Джумшудов и Анар Исаев, которым вменяли организацию "отряда сопротивления", суд назначил по 17 лет лишения свободы. Остальные четверо обвиняемых, - их, по версии обвинения, привлек к плану Джумшудов, - получили по восемь лет заключения. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима, передает АПА. 

Как утверждало обвинение, Тарзан Гарашов, Санан и Хагани Мамедовы и Игбал Ахундов были знакомыми Джумшудова: последний приглашал их в свой дом на “тайные собрания” и передавал указания из Ирана, полученные от живущих там Ахундзаде и некоего Бахтияра Байрамова. Сами они “вели пропаганду в пользу Ирана и религиозного радикализма” в соцсетях и на церемониальных массовых собраниях. 

С Анаром Исаевым Джумшудова, по версии обвинения, познакомил Ахундзаде и поручил им действовать совместно, “пообещав большие деньги, оружие и всю необходимую поддержку”.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Эльвин Мустафаев. Фото: Ульвия Гулиева https://rus.az24saat.org
14:05, 22 мая 2025
Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Эльвину Мустафаеву
Елена Хахалева. Скриншот эфира телеканала "Россия 1"
11:58, 22 мая 2025
Елена Хахалева покинула Азербайджан после отказа экстрадировать ее в Россию
Учения "Араз-2025". Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана
04:53, 22 мая 2025
Иранский командир отчитался об успехе совместных с Азербайджаном учений в Карабахе
Новруз Тагиев и Рашад Алиев (слева направо)э. Фото предоставлены ПНФА, коллаж "Кавказского узла".
02:55, 22 мая 2025
Лидер ПНФА назвал политическим преследованием арест двух активистов
Ясин Гусейнзаде. Фото: https://vesti.az/
13:50, 21 мая 2025
Гражданин Ирана казнен за нападение на посольство Азербайджана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Фото
17:30, 26 апреля 2025
Ветер с Апшерона
"Зеленизация" Баку после уничтожения общественного электротранспорта
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по настоящему
Фото
09:40, 21 мая 2025
Ветер с Апшерона
2
Достаточно желания знать родную историю
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
18:34, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Армяне снова смиацумились - на сцене "Евровидения"
Фото
13:54, 14 мая 2025
Ветер с Апшерона
"Евровидение" : музыкальная безвкусица и минимум сексуальной составляющей
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Пляж в Анапе. 20 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13510
22 мая 2025, 15:55
Мэрия Анапы оценила ликвидацию разлива мазута в 545 миллионов

Варвара Кошелева. Фото: https://svtv.org/news/2024-06-18/varvara-koshielieva/
21 мая 2025, 18:26
Активисты связали преследование Кошелевой с кампанией в защиту Сулеймановой

Обращение бойцов из Крымска. 20 мая 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/video-200432135_456252879
21 мая 2025, 14:50
Бойцы из Крымска заявили об угрозах от предпринимателя за жалобу Бастрыкину

Водительское удостоверение. Фото: https://south-ossetia.info/vvedeny-v-dejstvie-voditelskie-udostovereniya-novogo-obrazca/
21 мая 2025, 11:52
116 граждан Южной Осетии запросили российские водительские права

"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Показать больше