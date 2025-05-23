Обвиняемые по делу "Кериме" приговорены к длительным срокам в Азербайджане

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Суд в Баку огласил приговор шестерым жителям Азербайджана, обвиненных в намерении создать на территории страны шариатское государство "Кериме" и сотрудничестве с иранскими спецслужбами.

Как писал "Кавказский узел", о задержании группы жителей Азербайджана по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети правоохранительные органы страны заявили в марте 2023 года. Позднее были обнародованы имена шестерых задержанных и детали дела: согласно версии обвинения, задержанные формировали "отряд сопротивления", планируя организовать в Азербайджане управляемое шариатскими законами государство "Кериме", а также вели пропаганду в пользу Ирана.

Дело "Кериме" появилось на фоне серьезного обострения отношений между Тегераном и Баку, которые в апреле 2023 года обменивались нотами протеста с обвинениями в пропаганде друг против друга. Задержанные - жители Тертерского района Ариф Джумшудов, Тарзан Гарашов, Санан Мамедов, Хагани Мамедов и Игбал Ахундов, а также бакинец Анар Исаев. Как утверждает обвинение, они действовали по указаниям из Ирана - полученным, в частности, через шиитского богослова Рухуллы Ахундзаде, который возглавлял Астаринскую районную организацию Исламской партии Азербайджана и отбыл в 2011-2022 годах срок в Азербайджане по делу о подготовке теракта и насильственного захвата власти.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 22 мая огласил приговор шестерым обвиняемым в попытке насильственного захвата власти для создания государства “Кериме”.

Ариф Джумшудов и Анар Исаев, которым вменяли организацию "отряда сопротивления", суд назначил по 17 лет лишения свободы. Остальные четверо обвиняемых, - их, по версии обвинения, привлек к плану Джумшудов, - получили по восемь лет заключения. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима, передает АПА.

Как утверждало обвинение, Тарзан Гарашов, Санан и Хагани Мамедовы и Игбал Ахундов были знакомыми Джумшудова: последний приглашал их в свой дом на “тайные собрания” и передавал указания из Ирана, полученные от живущих там Ахундзаде и некоего Бахтияра Байрамова. Сами они “вели пропаганду в пользу Ирана и религиозного радикализма” в соцсетях и на церемониальных массовых собраниях.

С Анаром Исаевым Джумшудова, по версии обвинения, познакомил Ахундзаде и поручил им действовать совместно, “пообещав большие деньги, оружие и всю необходимую поддержку”.

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