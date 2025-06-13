Оппозиционер Датунашвили освобожден после задержания в Тбилиси

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Силовики освободили одного из лидеров оппозиционной коалиции Тазо Датунашвили, который был задержан на месте стихийной акции протеста против приговора активисту Мате Девидзе.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня Тбилисский горсуд приговорил к 4,5 года тюрьмы 21-летнего Мате Девидзе, признав его виновным в нападении на полицейских на протестной акции в ноябре 2024 года. Во дворе суда собрались сотни сторонников активиста. После оглашения приговора произошла стычка между ними и приставами, на место вызвали полицию.

По данным МВД, Девидзе нанес телесные повреждения трем полицейским деревянной палкой. Представитель прокуратуры заявляла, что у потерпевших силовиков зафиксированы травмы.

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Один из лидеров оппозиционной коалиции «Лело - Сильная Грузия» Тазо Датунашвили, который был доставлен в полицию, освобожден "на основании подписки", сообщило вечером 12 июня "Интерпрессньюс" со ссылкой на пресс-службу коалиции.

Тазо Датунашвили был задержан во дворе Тбилисского горсуда после оглашения приговора Мате Девидзе. Он покидал здание суда, когда приставы и сотрудники патрульной полиции, применив силу, вывели его с территории. По информации издания, Датунашвили был задержан за брань.

Напомним, активисты в Тбилиси уже более полугода (с 28 ноября 2024 года) выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. В первые месяцы протестов силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали участников акций. Протестующие требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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