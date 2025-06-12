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05:52, 12 июня 2025

Власти Кабардино-Балкарии учли претензии активистов к законопроекту о репатриации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Миннац Кабардино-Балкарии направил в Москву рекомендации по доработке федерального законопроекта о репатриации на основе обращения черкесских активистов, которые критиковали дискриминационный характер документа из-за обязательного требования о владении русским языком. 

Как писал "Кавказский узел", деятели черкесской диаспоры и правозащитники из республик Северного Кавказа в апреле призвали российские власти отказаться от требования обязательного знания русского языка в законопроекте о репатриации. Они считают норму антиконституционной и дискриминационной по отношению к коренным народам. Более 80 правозащитников, активистов, деятелей культуры из республик Северного Кавказа обратились к Путину с просьбой остановить принятие законопроекта. 

28 апреля общественная организация "Жылэбзэ" призвала республиканские власти воспрепятствовать принятию законопроекта "О репатриации в Российскую Федерацию" в предложенной редакции. В обращении с критикой документа подчеркивается, что навязывание дополнительных требований тем, кто был вынужден покинуть родину из-за исторических трагедий, антигуманно и оскорбительно. 

Министерство по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии отреагировало на обращение черкесской организации "Жылэбзэ”, включив предложения активистов в рекомендации по доработке законопроекта о репатриации, сообщил 11 июня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Рассматривая обращение активистов, ведомство проводило собственную экспертизу законопроекта. 11 июня авторы письма получили ответ, подписанный главой министерства Анзором Курашиновым. Министр сообщил, что власти Кабардино-Балкарии направили федеральным властям рекомендации по доработке законопроекта, чтобы право на репатриацию получили не только русскоязычные соотечественники, а и те, кто владеет государственным языком субъекта РФ. 

«Предлагается изложить  абзац 1 статьи 2 в следующей редакции: “О репатриации в Российскую Федерацию имеет право ходатайствовать иностранный гражданин или лицо без гражданства, признаваемый соотечественником, владеющий русским языком либо языком субъекта РФ и свободно использующий его в семейно-бытовой и культурной сферах”», - говорится в ответе Миннаца Кабардино-Балкарии.

Правозащитник из Кабардино-Балкарии, пожелавший остаться анонимным, назвал такую реакцию Миннаца “победой гражданского общества”.

"Несомненно, общественный резонанс сыграл свою роль. На предложенный законопроект отреагировали сотни, если не тысячи, черкесов зарубежья и России, а также другие северо-кавказские диаспоры (...) Есть повод для сдержанной радости, но впереди еще много работы”, - приводит его слова ЦЗПЧ “Мемориал”* в публикации на своем сайте.

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. Критикуя федеральный законопроект о репатриации, опрошенные "Кавказским узлом" активисты констатировали, что к 2025 году желающих переехать в Россию среди зарубежных черкесов осталось мало.   

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Автор: "Кавказский узел"

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