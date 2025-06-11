Заключены под стражу трое подозреваемых в попытке теракта в Краснодаре

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Суд отправил под арест трех молодых людей, задержанных по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге в Краснодаре. Следствие квалифицировало действия подозреваемых как попытку теракта.

Как писал "Кавказский узел", кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.

Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам - от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано по аналогии с делами в регионах юга России, где неоднократно происходили поджоги релейных шкафов на железной дороге.

Юрист назвал критерии для преследования астраханских подростков по статье о диверсии Школьники из Астраханской области признали вину в диверсии. Для преследования по статье о диверсии следствие должно доказать, что ее результатом должен был быть подрыв экономической безопасности страны, подчеркнул юрист.

В Краснодаре сотрудники полиции совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали трех человек, подозреваемых в попытке поджога релейного шкафа на железной дороге, сообщило сегодня на своем сайте транспортное управление МВД по ЮФО.

По данным ведомства, от работников железной дороги поступило сообщение о том, что вблизи станции «Краснодар-2» "выявлено частичное повреждение релейного шкафа, отвечающего за безопасность движения поездов".

"Прибывшая на место следственно-оперативная группа зафиксировала признаки умышленного повреждения релейного шкафа. Инцидент не привел к сбоям в движении поездов", - говорится в публикации.

Задержанные – молодые люди в возрасте 24-25 лет. "Молодые люди признались, что, получив в мессенджере предложение о «заработке» от неизвестного лица, совершили преступление за денежное вознаграждение путем перевода оплаты через криптовалютный кошелек", - сообщило ведомство.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). "Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данный вид преступления относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", - отмечается в публикации.

Напомним, 10 июня ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Краснодарском крае. Задержанный, по данным ведомства,передавал Украине сведения о передвижениях военных кораблей и планировал взорвать здание объекта энергетики в Новороссийске. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца. Силовики сообщили, что задержанный признал вину.

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