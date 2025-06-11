Арестован обвиняемый в подготовке теракта на Кубани

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Мужчина, задержанный в Краснодарском крае по обвинению в подготовке теракта на энергетическом объекте, отправлен в СИЗО на два месяца. Силовики сообщили, что он признал вину.

"Кавказский узел" писал, что ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Краснодарском крае. Задержанный россиянин передавал Украине сведения о передвижениях военных кораблей и планировал взорвать здание объекта энергетики в Новороссийске, заявили в ведомстве.

Суд 10 июня избрал меру пресечения для гражданина России, задержанному в Краснодарском крае по обвинению в подготовке теракта и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Обвиняемый будет содержаться в СИЗО, пока длится следствие. "Суд арестовал его на два месяца", - приводит слова представителя краевого ФСБ “Интерфакс-Юг”.

В ведомстве добавили, что “обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием”.

"Кавказский узел" писал, что в суд в Ростове-на-Дону 10 июня вынес приговор Ларисе Гавриленко, также обвиненной в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Женщина приговорена к 16 годам заключения.

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