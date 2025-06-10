Спецслужбы заявили о предотвращении теракта в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае задержан мужчина, который планировал совершить теракт в административном здании на одном из энергообъектов.

По данным ФСБ, задержанный гражданин РФ передавал Украине сведения о передвижениях военных кораблей и готовил теракт.

"Установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp* завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России, - цитирует сообщении спецслужбы "Интерфакс". - Им осуществлялась фотосъемка военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота".

В ФСБ заявили, что по очередному указанию куратора "задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона".

Задержанный намеревался подорвать административное здание объекта энергетики в Новороссийске, уточняет РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле на Кубани был арестован гражданин Белоруссии, подозреваемый в сборе разведданных для украинской спецслужбы и в приготовлении к подрыву административного здания в Новороссийске.

В начале мая в Дагестане был предотвращен намеченный на День Победы теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Готовившая его женщина арестована.

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