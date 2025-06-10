×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:04, 10 июня 2025

Спецслужбы заявили о предотвращении теракта в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ. Фото: REPORT https://report.az/ru/v-regione/fsb-rf-poluchila-dostup-k-lichnym-delam-prizyvnikov/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае задержан мужчина, который планировал совершить теракт в административном здании на одном из энергообъектов.

По данным ФСБ, задержанный гражданин РФ передавал Украине сведения о передвижениях военных кораблей и готовил теракт.

"Установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp* завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России, - цитирует сообщении спецслужбы "Интерфакс". - Им осуществлялась фотосъемка военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота".

В ФСБ заявили, что по очередному указанию куратора "задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона".

Задержанный намеревался подорвать административное здание объекта энергетики в Новороссийске, уточняет РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле на Кубани был арестован гражданин Белоруссии, подозреваемый в сборе разведданных для украинской спецслужбы и в приготовлении к подрыву административного здания в Новороссийске.

В начале мая в Дагестане был предотвращен намеченный на День Победы теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Готовившая его женщина арестована.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Керченский пролив. 10 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13612
10:57, 10 июня 2025
Почти 10 миллиардов рублей выделили федеральные власти на ликвидацию последствий разлива мазута
Снаряды. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
04:52, 10 июня 2025
56 снарядов времен Великой Отечественной войны найдены на Кубани
Евгений Скиданов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:45, 10 июня 2025
Евгений Скиданов освобожден из СИЗО после вердикта присяжных
Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, "Юга.ру"
22:21, 9 июня 2025
Власти оценили в 200 тысяч число отдыхающих на побережье Краснодарского края
Работы по очистке пляжей в Анапе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
17:19, 9 июня 2025
Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Коллаж “Кавказского узла”. Скришот https://islamnews.ru/2025/6/6/skhiigumen-gavriil-uvolen-za-nezdorovye-fentezi-o-sile-very-musulman, стоп-кадр видео от 03.06.25, https://www.instagram.com/p/DKbfka5R0RO (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России. Исламофобия: главное о реакции на слова схиигумена Гавриила и блогера Щепихина

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Усман Аушев. Пресс-служба администрации Магаса / Telegram
09 июня 2025, 20:55
Дошло до суда дело бывшего мэра Магаса

Работы по очистке пляжей в Анапе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
09 июня 2025, 17:19
Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
09 июня 2025, 14:50
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии

Видеообращение Патимат Гусейновой. 9 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_dagestana_kanal/33455
09 июня 2025, 13:51
Активистка призвала Меликова не допустить застройки пляжа в Каспийске

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше