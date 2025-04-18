Арестован подозреваемый в подготовке взрыва в Новороссийске

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На Кубани арестован гражданин Белоруссии, подозреваемый в сборе разведданных для украинской спецслужбы и в приготовлении к подрыву административного здания в Новороссийске.

В Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, подозреваемый в сборе разведданных и подготовке к теракту в интересах Службы безопасности Украины, сообщила сегодня ФСБ.

По версии ведомства, в декабре 2024 года мужчина был завербован через мессенджер "на материальной основе в целях сбора сведений о местах дислокации кораблей Черноморского флота, военнослужащих ВС РФ на территории Краснодарского края и совершения терактов".

"Выполняя очередное указание куратора, он изъял из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для подрыва административного здания в г. Новороссийске", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием

Дело расследуется по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. "Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", - утверждается в публикации.

Подозреваемый – гражданин Белоруссии, он арестован до 28 мая, сообщает сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал также, что 16 апреля ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в одном из досуговых центров Пятигорска. По версии ведомства, теракт планировал мигрант, получавший указания от членов запрещенной террористической организации "Исламское государство", но его кураторы "находились на Украине".

В конце февраля ФСБ также рапортовала о задержании в Ставрополе уроженца Центральной Азии, который, по их версии, готовил серию терактов в зданиях силовых структур. Мигранта назвали "сторонником украинского военизированного объединения", ФСБ заявила, что он действовал по указанию "находящегося на Украине куратора".

В апреле 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя отчеты ФСБ о предотвращении терактов, указали, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов для улучшения отчетности и в целях пропаганды.

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