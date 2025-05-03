Арестована подозреваемая в подготовке теракта в Хасавюрте

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Суд в Махачкале арестовал на два месяца подозреваемую в подготовке теракта 9 мая в Хасавюрте.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане предотвращен намеченный на 9 мая теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, рапортовало 2 мая ФСБ. Задержана готовившая его женщина.

В Советский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы Хасавюртовского района, подозреваемой в подготовке террористического акта (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 205 УК РФ), сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Махачкалы.

По версии следствия и суда, "подозреваемая, действуя из личных побуждений, основанных на неприязненных отношениях к государственной власти, общественно-политическому и конституционному строю Российской Федерации", в феврале в переписке с представителем террористической организации получила от него подробную инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, после чего на торговых площадках в сети интернет приобрела его составляющие. "Женщина планировала подрыв здания силовых структур 9 мая", - указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

"Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля 2025 года", - указано в сообщении.

Силовики предоставили мало данных о предотвращенных терактах в Дербенте и Хасавюрте, чтобы утверждать, что их версия обоснованна. Случаи фальсификации уголовных дел и заинтересованность силовиков в показателях раскрываемости заставляют сомневаться в их утверждениях, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Дербенте 22 апреля водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь. Правоохранители застрелили его. Один полицейский госпитализирован. Убитый в Дербенте в перестрелке с силовиками готовил вооруженное нападение и теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, заявили в правоохранительных органах. Четверо подозреваемых арестованы по делу о создании террористического сообщества и руководстве им.

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