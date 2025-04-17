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18:42, 17 апреля 2025

Юрист назвал критерии для преследования астраханских подростков по статье о диверсии

Подростки в зале суда. Фото создано при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Школьники из Астраханской области признали вину в диверсии. Для преследования по статье о диверсии следствие должно доказать, что ее результатом должен был быть подрыв экономической безопасности страны, подчеркнул юрист.

"Официальной информации об этом случае пока нет, неизвестно, когда и где он произошел. Но по неофициальным данным, школьникам не удалось довести до конца задуманное, их задержали во время попытки поджога.   Они свою вину признали. Говорят, что они стали жертвами украинских спецслужб", - рассказал местный журналист корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Два ученика одной из школ Астрахани заподозрены в диверсии и поджога средств связи, "которые были совершены группой лиц по предварительному сговору с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России". Ленинский районный суд принял решение о заключении подростков под стражу на срок до двух месяцев, сообщил 14 апреля портал "Астрахань.ру".

По словам журналиста, о случившемся упомянул губернатор Астраханской области, попросив родителей быть бдительными.

"Сразу после этого, во всех образовательных учреждениях учителя рассказали про этот случай, предупредили <детей>, чтобы они не стали жертвами мошенников и иностранных спецслужб. Не знаю, это было сделано по прямому указанию губернатора или нет. Но думаю, что какая-то подсказка школам была", - отметил он.

Уголовная ответственность по статье о диверсии наступает с 16 лет, отмечает юрист Евгений Смирнов.

«Если подростки достигли возраста 16 лет, но им не исполнилось 18, до наказание не может превышать 10 лет лишения свободы. Пожизненного срока не может быть. Если задержанным нет 16 лет, то они не подлежат уголовной ответственности, их судьбой будут заниматься уже комиссии по работе с несовершеннолетними и соответствующие специалисты, также они могут быть помещены в спецшколу для дальнейшего обучения и перевоспитания. А родителям школьников грозит административная ответственность в виде штрафа и возмещение ущерба», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обвинение должно доказать, что действия школьников были направлены на подрыв экономической безопасной или обороноспособности РФ. Только в этом случае можно предъявлять обвинение в диверсии

По его словам, следствие должно доказать, что результатом диверсии должен был быть подрыв экономической безопасности.

«Обвинение должно доказать, что действия школьников были направлены на подрыв экономической безопасной или обороноспособности РФ. Только в этом случае можно предъявлять обвинение в диверсии», - объяснил он.  

Призыв прокурора по аналогичному делу о диверсии увеличить сроки подросткам является неправомерным, поскольку он ссылается на наказание в отношении совершеннолетнего, при этом по этому делу судят несовершеннолетних, уверена глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Это абсолютно неправомерный призыв. Понятно, что есть общее стремление ужесточить наказания за такие поджоги, но нельзя это делать по аналогии с делами, когда обвиняемые не подростки, а совершеннолетние люди. Наказания подросткам и совершеннолетним отличаются, поэтому это очень опасный прецедент. Мы знаем, что суды часто принимают решения, основываясь на предыдущие решения по аналогичным делам. И они начнут ориентироваться на самый жесткий срок, при этом не обращая внимание на то, что обвиняемый подросток", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Апелляционный суд вдвое увеличил сроки подросткам из Новосибирска, осужденным по обвинению в диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам. Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания  со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам -  от 11 лет лишения свободы. Родители подростков, задержанных в Новосибирске за поджог релейных шкафов, станции сотовой связи и самолета СУ-24, убеждены, что дело сфальсифицировано по аналогии с делами в регионах юга России, где неоднократно происходили поджоги релейных шкафов, расположенных на железной дороге. Уголовные дела о диверсиях в Краснодарском крае и Новосибирске имеют общие признаки системной фальсификации, указали родители четверых осужденных подростков.

По ее словам, указанные сроки более чем жесткие для несовершеннолетних мальчиков.

"Такими жесткими сроками ситуацию не спасти. Государству нужно использовать другие способы. Например, активная работа в школах и колледжах, ролики, объясняющие, как не стать жертвами мошенников или недоброжелателей. Подросткам не интересны новости про то, какой срок получил поджигатель, они смотрят новости про поджог и дальше живут своей жизнью, пока сами не сталкиваются с этой проблемой. С ними нужно работать и объяснять. Увеличение сроков не даст никаких результатов", - подчеркнула она. 

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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