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08:52, 6 июня 2025

Боец из Ингушетии убит в военной операции

Военнослужащий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акромат Гамурзиев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 137 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 28 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 136 бойцов из Ингушетии.

Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://www.1tv.ru/news/2023-01-09/444927-boevye_zadachi_v_zone_svo_vypolnyayut_raschety_protivotankovogo_orudiya_rapira
13:06 03.06.2025
Власти признали убитыми в зоне СВО более 6700 бойцов с юга России
Не менее 3346 бойцов из регионов СКФО и 3363 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

5 июня в Назрани прошло прощание с военнослужащим Акроматом Гамурзиевым, убитым в военной операции, сообщило в своем телеграм-канале правительство Ингушетии. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 137 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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