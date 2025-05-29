Военный из Ингушетии убит на Украине

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Ильяс Шанхоев из Экажево убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 136 комбатантов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", Гирихан Точиев из Малгобекского района стал как минимум 135-м бойцом из Ингушетии, которого власти официально назвали убитым на Украине.

Имя еще одного военного из Ингушетии, убитого на Украине, стало известно из сообщения о его похоронах. Ильяс Шанхоев был похоронен 28 мая в Экажево.

На траурной церемонии присутствовали представители власти и общественности, жители села, родные, близкие и сослуживцы убитого, говорится в публикации официального Telegram-канала правительства республики. Ни возраст, ни биографические данные Шанхоева в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 136 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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