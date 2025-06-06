Азербайджанский оппозиционер Ибрагим сообщил о своем задержании

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Силовики в Азербайджане задержали члена президиума оппозиционной партии Мамеда Ибрагима и его сына, а дома у них провели обыск. Через несколько часов их отпустили, назвав задержание недоразумением.

Как писал "Кавказский узел", в мае лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, комментируя аресты соратников, заявил, что власти Азербайджана целенаправленно преследуют близких к нему оппозиционеров, посылая сторонникам партии сигнал дистанцироваться от него.

В январе ПНФА констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы члены партии Кенан Зейналов и Заур Рзалы, а 8 апреля - их соратник Эльнур Гулиев. В начале мая административные аресты на 30 суток получили еще два активиста ПНФА: Кенан Исмаил и Асам Али.

5 июня восемь человек в масках задержали члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима и его сына Мехди Ибрагима, рассказал после освобождения сам Мамед Ибрагим. "Мы ехали в больницу, по дороге нас забрали и привезли домой. Было около 11 утра, дома провели обыск. Сфотографировали все просроченные банковские карты моей жены и мои. Кроме того, забрали наши мобильные телефоны", - привело его слова Meydan TV.

Потом вернули телефоны и сказали, что произошло недоразумение

Затем активиста и его сына отвезли в отделение полиции № 17. "Они передали нас там и уехали. На участке на нас не оказывали давления, было нормальное отношение. […] Сказали: ждите, не волнуйтесь. Нас там держали ровно три часа. Потом вернули телефоны и сказали, что произошло недоразумение", - рассказал Ибрагим.

Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. В феврале 2025 года правозащитники сообщили о 357 именах, внесенных в список, в мае - уже о 365 именах. Наибольший прирост заключенных произошел за последний год.

Он отметил, что ему не объяснили причину задержания и с чем связано «недоразумение». «Когда меня задержали, я думал, что это продолжение арестов, направленных против ПНФА. Предсказать это невозможно, но будем всё же надеяться, что меня не арестуют», - сказал он.

Напомним, Мамед Ибрагим, занимавший также должность советника председателя ПНФА, неоднократно подвергался преследованиям. Так, в феврале 2020 года он был арестован в административном порядке по обвинению в неподчинении полиции. Он также был приговорен к условному сроку за участие в несанкционированном шествии, состоявшемся в июле 2020 года в Баку.

В сентябре 2015 года Мамед Ибрагим был задержан и обвинен в избиении человека, суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Адвокаты заявляли о фальсификации материалов дела. Активисту, ослепшему в тюрьме на один глаз, была сделана хирургическая операция.

Мамед Ибрагим должен был выйти на свободу 29 сентября 2018 года, однако был арестован по делу о хранении ножа. Вопреки заявлению о невиновности он был приговорен к пяти месяцам и 22 дням лишения свободы. 13 февраля 2019 года апелляционный суд сократил срок наказания и освободил его.

ЕСПЧ в марте 2025 года признал неправомерным содержание Ибрагима в полиции в 2015 году сверх установленного законом срока и постановил выплатить ему компенсацию в 2500 евро. Ибрагим добивался признания ареста незаконным, но суд не стал рассматривать этот вопрос. Активист остался недоволен решением суда.

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