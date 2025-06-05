Али Зейнал пожаловался на давление в изоляторе после обращения к министру

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Арестованный по делу Toplum TV активист Али Зейнал пожаловался на давление в следственном изоляторе после того, как направил письменное обращение к министру юстиции Азербайджана, чтобы привлечь внимание к условиям содержания в пенитенциарном учреждении.

Как писал "Кавказский узел", Али Зейнал был задержан 6 марта 2024 года. На следующий день, по словам адвоката, активист был избит, когда отказался предоставить силовикам пароль от компьютера. Избивая Зейнала, силовики ему угрожали изнасилованием дубинкой, после этого Али вынужден был назвать код, рассказал адвокат. Зейнал потребовал от Генпрокуратуры расследовать насилие со стороны силовиков, но получил отказ. Районный суд в Баку и апелляционная инстанция сочли отказ законным. Зейнал обратился к министру юстиции Азербайджана, чтобы привлечь внимание к условиям содержания в Бакинском СИЗО-1.

Арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отказался рассматривать ходатайства обвиняемых о переводе под домашний арест, оставив их под стражей. Toplum TV позиционировало себя как независимую площадку для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Содержащийся под арестом по делу Toplum TV сотрудник Института демократических инициатив, активист Али Зейнал подвергся давлению в СИЗО после обращения к министру юстиции, сообщили его близкие.

В своем письме к министру активист сообщал об антисанитарии в СИЗО, загрязнение камер канализационными водами, мышах в этих помещениях.

«После распространения в медиа открытого письма Али к министру юстиции в Бакинском СИЗО-1 усилилось давление на него. Вчера, 4 июня, был день его телефонного звонка. Однако ему не позволили позвонить. После ограничения права Али на звонок сегодня ему все же позволили позвонить. Али сообщил, что на него было оказано давление со стороны персонала. Али было заявлено, что если он и дальше будет предавать огласке ситуацию в СИЗО, то ему будет еще хуже», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» близкий родственник активиста, пожелавший сохранить анонимность.

Адвокат Зейнала Расул Джафаров сказал корреспонденту «Кавказского узла», что в связи с жалобами активиста защита направит официальное обращение к руководству Пенитенциарной службы для проведения расследования.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев относительно жалоб Зейнала на условия содержания и информации о давлении на него в СИЗО.

Преследованиям в стране подверглись журналисты целого ряда СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media, Meydan TV и Kanal-13. Информация о преследовании этих журналистов собрана в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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