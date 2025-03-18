Суд отказал в расследовании пыток Али Зейнала

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу арестованного по делу Toplum TV активиста Али Зейнала, который требовал расследовать насилие со стороны силовиков.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Зейнал столкнулся с насилием в полиции после задержания его в марте 2024 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фариз Намазлы.

"Али Зейнал был задержан 6 марта 2024 года. На следующий день он был избит в управлении полиции, подвергнут бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. В частности, у него требовали код от компьютера. Когда же Али отказался предоставить пароль, его избили, угрожали изнасилованием дубинкой. Только после этого Али вынужден был назвать код", - рассказал адвокат.

По его словам, Зейнал жаловался на пытки в Генпрокуратуру.

"Но в возбуждении уголовного дела по факту пыток было отказано. На это решение была подана жалоба в Сабаильский районный суд. Но суд рассмотрел жалобу без моего участия и аргументы защиты не были изложены в полной мере. В итоге Сабаильский суд отклонил жалобу. Мы подали апелляцию. Но, к сожалению, сегодня Бакинский апелляционный суд также формально рассмотрел жалобу и оставил в силе решение суда первой инстанции", - сказал адвокат Намазлы.

Теперь, продолжил он, защита обратится в ЕСПЧ. "Мы будем ставить вопрос о нарушении прав Али Зейнала, гарантированных статьей 3 (запрет пыток) и 13 (право на эффективные средства юридической защиты) Европейской конвенции прав человека", - сказал адвокат.

Он отметил, что Зейналу 29 лет и он с 2021 года до ареста в марте 2024 года являлся координатором и ментором программы для молодых журналистов – Института демократических инициатив – партнерской организации Toplum TV.

Адвокат отметил, что предварительное следствие по делу Toplum TV завершено и сейчас обвиняемые и защитники знакомятся с материалами уголовного производства.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию, что жалоба Зейнала оставлена без удовлетворения.

Представители Генеральной прокуратуры оказались недоступны для комментариев.

Напомним, Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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