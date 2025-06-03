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15:38, 3 июня 2025

Активист Али Зейнал пожаловался на условия содержания в бакинском СИЗО

Али Зейнал. Фото: https://newdosh.media/news/rodstvenniki-azerbajdzanskogo-aktivista-poterali-s-nim-svaz?categoryAlias=

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Содержащийся под арестом по делу Toplum TV активист Али Зейнал обратился к министру юстиции Азербайджана, чтобы привлечь внимание к условиям содержания в Бакинском СИЗО-1.

Как писал "Кавказский узел", Али Зейнал был задержан 6 марта 2024 года. На следующий день, по словам адвоката, активист был избит, когда отказался предоставить силовикам пароль от компьютера. Избивая Зейнала, ему угрожали изнасилованием дубинкой, после этого "Али вынужден был назвать код", рассказал адвокат. Зейнал потребовал от Генпрокуратуры расследовать насилие со стороны силовиков, но получил отказ. Районный суд в Баку и апелляционная инстанция сочли отказ законным.

Арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отказался рассматривать ходатайства обвиняемых о переводе под домашний арест, оставив их под стражей.  

Содержащийся под арестом по делу Toplum TV, сотрудник Института демократических инициатив, активист Али Зейнал обратился с письмом к министру юстиции Азербайджана Фариду Ахмедову. Его обращение поступило корреспонденту «Кавказского узла» от близких активиста.
Активист отмечает, что «3-4 недели назад» в Бакинский СИЗО-1 приходила комиссия во главе с заместителем министра юстиции. По словам Зейнала, комиссии показали камеру номер 12 во втором корпусе СИЗО, которая к прибытию чиновников Минюста была капитально отремонтирована.

«Подготовка началась аж за два месяца до ожидаемого прибытия комиссии, были проведены ремонтные работы, даже установлены новые шкафы, горшки с цветами, вывешены на стенах картины с пейзажами. Но если бы, комиссия заглянула бы в расположенную напротив камеру номер 19, то я бы показал им загрязненные канализационными водами наши личные вещи, одежду, продукты, они подышали бы вонью от сточных вод. Если бы они не побрезговали бы, то я продемонстрировал бы им крупных тараканов у нас в камере, а также выглядывающих из-под прогнившего пола и канализационных труб мышей», - отметил Зейнал.

По его словам, прежде чем писать министру он хотел обратиться к начальнику СИЗО или его к заместителю. Однако, как утверждает активист, руководство СИЗО его не принимает под предлогом занятости. «Но, когда нужно подписывать приказ о помещении меня в штрафную камеру, у них времени находится. Кстати, 7-8 конвоиров, после того, как меня в наручниках трясли, пожаловались, что что я якобы в таком состоянии (закованными) руками побил их», - указал Зейнал.

Адвокат Зейнала Фариз Намазлы подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что активист заявлял о неудовлетворительных условиях содержания. «Али Зейнал жаловался на антисанитарию в камере, предвзятость к нему. За отстаивание своих прав он попадал в карцер», - сказал Намазлы, напомнив, что после задержания активист был подвергнут физическому насилию, однако прокуратура не расследовала должным образом его жалобу.

Минюст Азербайджана оказался недоступен для комментариев.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Преследованиям в стране подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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