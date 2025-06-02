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16:15, 2 июня 2025

В Азербайджане оглашено обвинение журналисту и трем активистам по делу Toplum TV

Журналисты и активисты у офиса Toplum TV после обыска. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На судебном процессе по делу Toplum TV был оглашен обвинительный акт в отношении четырех фигурантов дела - Мушвига Джаббара, Руслана Иззетли, Али Зейнала и Рамиля Бабаева. Они не признали себя виновными.

Как писал "Кавказский узел", , арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые изначально были обвинены в контрабанде валюты, в январе были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Суд отказался рассматривать ходатайства обвиняемых о переводе под домашний арест, оставив их под стражей.  

На скамье подсудимых находятся учредитель издания Алескер Мамедли, сотрудники Toplum TV Мушвиг Джаббар и Фарид Исмаилов, руководитель партнерской организации Toplum TV – Института демократических инициатив Акиф Гурбанов и сотрудники института Руслан Иззетли, Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов и Эльмир Аббасов. За исключением Аббасова, все находятся под стражей, а он – под надзором полиции.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 2 июня на процессе по делу Toplum TV был оглашен обвинительный акт четырем фигурантам дела – журналисту издания Мушвигу Джаббару, сотрудникам Института демократических инициатив Руслану Иззетли, Али Зейналу и Рамилю Бабаеву.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джаббара Назим Мусаев, обвинение в отношении его подзащитного не основывается на достоверных доказательствах. По словам адвоката, Джаббар не признает себя виновным и считает, что его преследуют за профессиональную журналистскую деятельность.

Супруга Иззетли Гюнель Манафлы в свою очередь сказала корреспонденту «Кавказского узла», что арест ее мужа политически мотивирован. Она обратила внимание на то, что Иззетли был арестован вскоре после участия его в создании оппозиционного движения Платформа III Республики. Манафлы указала, что муж признает себя виновным.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Преследованиям в стране подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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