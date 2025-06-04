Парламент Карабаха не определился с кандидатами в президенты

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Фракции Национального собрания Нагорного Карабаха не выдвинули ни одного кандидата в президенты непризнанной республики спустя три недели после прекращения полномочий Самвела Шахраманяна.

Как писал "Кавказский узел", полномочия карабахского парламента продлены с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась непризнанная республика. С 21 мая депутат фракции "Свободная Родина" Ашот Даниелян стал спикером Национального собрания и также временно исполняющим обязанности руководителя Нагорного Карабаха, а президентские полномочия Самвела Шахраманяна с этого дня прекращены. Карабахский парламент объявил, что изберет нового президента из числа кандидатов, выдвинутых фракциями.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным.

Фракции парламента Нагорного Карабаха по состоянию на 3 июня не определились с кандидатами на пост президента. При этом ранее заявлялось, что новый президент будет избран в течение десяти дней после 21 мая.

“По закону десятидневный срок избрания президента парламентом, определен в том случае, если фракции предложили кандидатов», и что «кандидатов нет, потому нет выборов”, - пояснил ситуацию сотрудник представительства Нагорного Карабаха в Ереване “Кавказскому узлу”.

В ведомстве отметили, что процесс отбора и выдвижения кандидатов не приостановлен. “Идут депутатские и партийные обсуждения, но особых конкретных решений пока нет. Когда будут кандидаты, тогда мы объявим о выборах главы республики”, - добавил сотрудник представительства.

После завершения полномочий президента и до момента избрания нового функции руководителя республики выполняет председатель парламента, напомнили “Кавказскому узлу”в Национальном собрании Нагорного Карабаха.

Парламент Нагорного Карабаха состоит из пяти фракций. Благодаря поправкам в конституцию непризнанной республики полномочия законодательного органа продлены до тех пор, пока не появится возможность организовать всенародные выборы с участием граждан Нагорного Карабаха.

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