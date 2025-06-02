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17:58, 2 июня 2025

Оперштаб отчитался об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На береговой линии Анапы сегодня не выявлено новых выбросов мазута. На площадке в хуторе Воскресенском остается порядка 30 тысяч тонн загрязненного мазутом песка, его утилизируют до конца года.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Подробности об этой катастрофе собраны в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мониторинговые группы сегодня не выявили новых выбросов мазута на береговой линии в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "2 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили", - цитирует сообщение оперштаба "Интерфакс".

Из-за сокращения количества выбросов нефтепродуктов с 19 мая действует новый алгоритм работы муниципальных команд, которые проводят мониторинг прибрежной территории и оперативный сбор новых выбросов нефтепродуктов, если они произойдут. Теперь в будни дежурят по шесть муниципалитетов, каждую неделю они сменяют друг друга.

Замазученный песок, вывезенный с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском, утилизируют до конца 2025 года, сообщил сегодня министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

«На площадке в хуторе Воскресенском сегодня остается порядка 30 тысяч тонн песка, она пополняется ежедневно. Утилизатором песок вывозится системно с учетом графика, согласованного оперативным штабом Краснодарского края. Замазученный песок в процессе утилизации проходит термическую обработку в специальных установках. На выходе получаем инертный материал. Есть второй способ, биологический, мы запустили его в апреле. Стоит задача до конца года утилизировать песок, который уже вывезен с пляжных территорий», — цитирует Штрикова РБК.

Власти затягивают сроки ликвидации экокатастрофы, не занимаясь устранением первопричины, заявили жители Анапы в видеообращении к федеральным властям, потребовав ускорить сроки откачки нефтепродуктов и подъема затонувших частей танкеров.

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Автор: "Кавказский узел"

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