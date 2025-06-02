Боец из Нальчика убит в военной операции

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Михаил Гусаров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 267 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 28 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 266 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России Не менее 3318 бойцов из регионов СКФО и 3332 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

В нальчикской прогимназии № 41 открыт уголок памяти Михаила Гусарова - гвардии ефрейтора, разведчика-оператора взвода ударных БПЛА, убитого в военной операции, сообщил 29 мая в своем телеграм-канале республиканский филиал госфонда "Защитники Отечества".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 267 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 253 из них, о гибели еще 14 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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