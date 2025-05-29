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12:12, 29 мая 2025

Десантник из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

Олег Горбенко. Скриншот фото из Telegram-канала Избиркома КБР от 28.05.25, https://t.me/izbirkom_kbr/5751.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Урванского района Олег Горбенко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 266 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 23 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 265 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Старший сержант Олег Горбенко убит в ходе СВО 20 ноября 2024 года, ему было 36 лет. Он родился в  селе Черная Речка Урванского района. Служил в десантно-штурмовом полке Псковской дивизии ВДВ, сообщил 28 мая избирком КБР.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 266 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 251 из них, о гибели еще 15 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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