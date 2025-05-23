Боец из Чегемского района убит в военной операции

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Инал Нагоев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 265 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 264 бойцов из Кабардино-Балкарии.

На здании школы №1 села Лечинкай Чегемского района установлена мемориальная доска в память о местном жителе Инале Нагоеве, убитом в военной операции, сообщил 22 мая в своем телеграм-канале республиканский филиал госфонда "Защитники Отечества".

Инал Нагоев родился в 1980 году и был убит 3 июня 2024 года, указано на мемориальной доске, фотографией которой проиллюстрирована публикация.

Более 6550 бойцов с юга России убито в зоне СВО С начала военной операции на Украине власти и силовики публично объявили убитыми не менее 3261 военного из СКФО и 3290 - из ЮФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 265 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 250 из них, о гибели еще 15 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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