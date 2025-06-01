Кобахидзе заявил о четырех попытках госпереворота
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Поздравляя грузинских полицейских с профессиональным праздником, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что за четыре года силовики предотвратили четыре попытки посягательства на суверенитет и государственный переворот.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные партии, пытаясь вмешаться в парламентские выборы, управляются из-за границы, идет подготовка к свержению правительства после выборов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 31 мая, что за последние четыре года полиция пресекла четыре попытки государственного переворота, пишет "Грузия-онлайн".
Выступая на мероприятии, посвященном Дню полицейского, Кобахидзе заявил, что грузинские полицейские работают по стандартам, которые выше европейских и американских. Это, по его словам, особенно "ясно подтвердилось в ходе событий последнего периода". "За последние четыре года грузинская полиция предотвратила четыре попытки посягательства на суверенитет Грузии и государственный переворот", - заявил премьер, добавив, что "отражение крупномасштабного насилия" не повлияло негативно в долгосрочной практике на здоровье ни одного гражданина.
Напомним, что с 28 ноября 2024 года продолжаются ежедневные акции протеста в Тбилиси, их участники требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны демонстрантов и задерживали активистов, административному преследованию подверглось более тысячи человек, по уголовным статьям в связи с протестами были обвинены как минимум 64 человека. Несмотря на это, в Тбилиси демонстранты ежедневно перекрывают движение у здания парламента.
"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
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