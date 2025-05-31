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12:53, 31 мая 2025

Глава ростовской мусульманской организации арестован на два месяца

Ахмед Абусупьянов. Кадр видео https://www.instagram.com/reel/C8ZVYN2s10C/ (Instagram принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил под арест председателя "Главного духовного управления мусульман Ростовской области" Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в причастности к деятельности экстремистской организации и в хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая УФСБ по Ростовской области отчиталось о задержании подозреваемого в организации деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). По версии силовиков, мужчина пропагандировал нетерпимое отношение к сторонникам других религий и к мусульманам иных течений, атакже провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством. Также он подозревается в хулиганском нападении на человека (часть 2 статьи 213 УК РФ).

По данным источников, задержанный - Ахмед Абусупьянов, председатель "Главного духовного управления мусульман Ростовской области". Он подозревается в сотрудничестве с объединением "Ат Такфир валь-Хиджра"*. Также силовики считают, что в сентябре 2023 года Абусупьянов вместе со своими сторонниками напал на мусульманина, "с которым у него были разногласия на религиозной почве".

Районный суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу на два месяца руководителя мусульманской организации, подозреваемого в экстремизме и нападении на человека. Арестованы также два его соратника, сообщил представитель пресс-службы областного УФСБ.

"Ленинский районный суд заключил на 2 месяца под стражу имама и двух его соратников, которые подозреваются по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - приводит его слова ТАСС.

Один из арестованных - Ахмед Абусупьянов, сообщает сегодня РБК.

Ахмед Абусупьянов принимал участие в переговорах с заключенными, которые в июне 2024 года захватили в заложники сотрудников ФСИН в Ростовском СИЗО №1. Подробнее об этих событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Захват заложников в ростовском СИЗО".

Картотека уголовных дел на сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, по состоянию на 12.50 мск, недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на странице сайта "Судебное делопроизводство".

Напомним, в Ростовской области действует несколько муфтиятов. Центральное духовное управление мусульман, входящее в состав Центрального духовного управления мусульман России, возглавляет Мухаммед Бикмаев. ДУМ Ростовской области (Донской мухтасибат) - организация, входящая в состав ДУМ России, ее возглавляет Наиль Кулахметов. Ахмед Абусупьянов возглавляет "Главное духовное вправление мусульман Ростовской области".

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте, а на Северном Кавказе получила распространение в 1997-1998 годы. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

"Ат Такфир валь-Хиджра"* не пользуется популярностью у жителей Северного Кавказа и не брала на себя ответственности за теракты в России, указали в 2024 году опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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